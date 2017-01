Karlovarské basketbalistky zkusí slepit kádr ze všeho, co bude

Kušlitová by hrát chtěla, ale ne na úkor zdraví Karlovarská basketbalistka Dana Kušlitová se protahuje. Před nedělním duelem řeší basketbalistky zdravotní stav týmu. Největším problémem může být neúčast kapitánky, pivotmanky nebo křídelní hráčky a nejzkušenější z týmu sedmadvacetileté Dany Kušlitové. „Dnes jdu na kontrolu k doktorovi a uvidíme, co mi řekne, sama nevím,“ říká Kušlitová. S bolestmi hrála už v posledním duelu v Brně s Handicapem. „Bolelo mě to od pátečního tréninku, ale protože to byl důležitý zápas, řekla jsem, že to odehraji. Byla jsem nadopovaná prášky a nějak se to zvládlo, i když myslím, že jsem si to tím pádem zhoršila,“ míní basketbalistka. „Podstoupila jsem menší chirurgický zákrok a uvidíme, jak se to bude hojit. Hrát bych určitě chtěla, chtěla bych týmu pomoci, ale zase nebudu dělat něco na úkor zdraví, to máme jen jedno,“ vysvětluje. Kušlitová věří v nedělní úspěch s KP Brno. „Je to hratelný soupeř.“ A zbytek soutěže? „Můžeme jen překvapit, už nemáme co ztratit,“ míní a věří v konečné osmé místo po základní části. „Věřím svému týmu, myslím, že na to máme a máme i dobrou taktiku,“ říká Dana Kušlitová. Tím by se splnil hlavní cíl: vyhnout se play-out a baráži. „Zopakovali bychom loňský úspěch, kdy jsme nastavili takovou laťku, kterou od nás nikdo nečekal. Letos po nás všichni chtěli lepší výsledky, ale liga se rok od roku mění, je čím dál víc vyrovnanější, a tak můžeme jen překvapit. Když budeme hrát týmově, půjde nám obrana a budeme více trefovat.“