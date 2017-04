Abraham: Když to takhle půjde dál, mohla by to být super sezona

„Motorka je úplně skvělá, tým je úplně skvělý, zatím jsem fakt spokojený,“ libuje si Abraham.

Jak to s vámi po nehodě vypadá?

Co se týče těch prvotních problémů, tak mám něco s kolenem a kotník je trošku nateklý, ale není to tak hrozné a skoro vůbec to nebolí. Koleno je takové volné, ale doufám, že se to spraví. Větší problém je, že jsem si natáhl krční svaly a bolí mě z toho hlava, točí se mi. To taky doufám, že brzo přestane, údajně by to mělo být jenom tím nárazem.

Takže odpočíváte doma?

Můžu něco dělat, takže doma nesedím. Ale nesmím moc zatěžovat nohu ani sám sebe, takže jen pozvolna vyřizuju, co potřebuju.

Jak k vašemu pádu došlo?

Týmový kolega to bohužel na výjezdu ze zatáčky úplně nezvládl a vzal mě s sebou. On sám nespadl, ale opřel se o mě. Už jsem takové případy viděl, ale mně se to ještě nestalo. Samozřejmě to neudělal naschvál, potom se mi omlouval.

Je pro vás Austin zakletý?

Měl jsem tam vážný úraz, asi to není jeden z mých nejšťastnějších okruhů. Ale s tím se nedá nic dělat, to k závodění patří a příště se s tím budu muset zase poprat.

Do závodu jste nakonec nastoupil, ale nedojel. Neuvažoval jste, že byste jej radši vynechal?

To ne, chtěl jsem stoprocentně závod jet, i když to nakonec stejně moc nedopadlo. Nechtěl jsem se na to vykašlat.

Jak zatím hodnotíte sezonu?

Myslím, že zatím je všechno super. Když to půjde v tomhle duchu dál, tedy až na ten Austin, tak by to mohla být super sezona.

Jak jste si užil druhé místo v kvalifikaci v Argentině?

To byla naprostá pecka, i když samozřejmě všichni věděli, že to není úplně místo, na kterém se budu pohybovat pravidelně. Ale budeme dělat všechno pro to, abychom takové výsledky ještě měli, nebo se k nim aspoň přiblížili. Kdybychom z nich udělali pravidlo, bylo by to skvělé.

Byli soupeři zaskočení?

Určitě. Vždycky když se tam jezdec dostane poprvé, tak na něho všichni koukají. V Argentině se mi líbilo, je tam dobrá trať, dobře se mi jezdilo už od pátku. A v kvalifikaci všechno vyšlo tak, jak mělo.

Máte po úvodních závodech představu, na jakých pozicích byste se měl pohybovat?

Uvidíme. Pořád se snažíme bojovat o co nejvíc bodů, a kdyby to ještě někdy dopadlo do desítky, bylo by to super.