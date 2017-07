Karam Nazaretský. Dvoumetrový Arab zbořil bariéry a reprezentuje Izrael

Rodák z Nazaretu by mohl ovlivnit vztahy dvou po staletí znepřátelených národů a ještě se stát vzorem pro mnohé palestinské mladíky.

Pětadvacetiletý hromotluk o nic takového nestojí. Ale právě tím, že politiku neřeší a stará se jen o sport a svou kariéru, se mezi svými krajany stává pozitivní výjimkou. „Třeba se mi povede otevřít někomu dveře. Určitě bych byl rád, kdyby se víc lidí věnovalo basketbalu,“ uznává.

Nazaret, Ježíšovo útočiště, je dnes největším sídlem izraelských Arabů. A určitě nepatří mezi nejlepší startovní body k profesionální basketbalové kariéře.

Vlastně tu v arabské části města byl až donedávna jen jeden koš. Ten, který měli Karam a jeho bratr Saher na dvorku. Při nájezdu zprava bylo třeba se nejdřív trochu přikrčit a pak si dát bacha na klimatizaci čouhající z okna... Ten koš si Mašurovi kdysi přivezli ze 40 kilometrů vzdálené Haify, ale přežil už víc než deset let divokého zápolení.

Izraelci sice basketbal milují a velice silnou pozici má tahle hra i u arabských sousedů v Jordánsku a Libanonu, jenže izraelských Arabů jako by se to netýkalo. Pokud už se pro nějakou hru nadchnou, pak pro fotbal.

„Basketbal prostě není součástí naší kultury,“ krčí rameny sportovní novinář Fadi Mustafa. „V arabském sektoru žádná hřiště nenajdete. Já sám jsem hrál basketbal prvně v patnácti, neznali jsme pravidla, tak jsme prostě házeli na koš. Hrát fotbal bylo mnohem snazší,“ vysvětluje.

Ale Mašurové byli jiní. Starší z bratrů Saher objevil klipy z NBA na Youtube a nadchnul jimi i Mašura. Tomu bylo tehdy třináct.

Kvůli Michaelu Jordanovi, Kobemu Bryantovi nebo Allenu Iversonovi se tedy jelo do Haify, ale byl to ten nejlepší možný dárek.

A když potom Karam narostl ke dvěma metrům, bylo jasno: „Basketbal je můj sport.“

První reprezentační šanci dostal už ve výběru do 18 let a pak zamířil do Ameriky. Mašurův strýc žijící v Las Vegas jej dostal na letní okruh AAU a mohutný křídelník zaujal Lona Krugera, tehdy kouče na University of Nevada v Las Vegas (UNLV). V tvrdé konkurenci se však Karam neprosadil a další dvě sezony strávil na Morehead State.

Předloni byl Karam Mašur už zase za průkopníka. Získal profesionální angažmá v izraelské lize - jako pátý arabský hráč v historii.

Jeho čtyři předchůdci jen paběrkovali, Mašura nic podobného nepotkalo. V dresu Bnei Herzlije se nejdřív stal objevem sezony. V uplynulém ročníku vládl celé lize na doskoku (průměr 10,3) a patřil i k nejlepším střelcům (14,5), vysloužil si místo v nejlepší ligové pětce.

Zářil i proti Maccabi Tel Aviv. Během základní části uplynulého ročníku Herzlija slavný klub třikrát porazila. Mašur u toho byl dvakrát, v prvním zápase předvedl 16 bodů, 17 doskoků a čtyři asistence, ve druhém 22 bodů plus osm doskoků.

Krátce před play-off si však poranil rameno a nestihl se vrátit do formy, a tak čtvrtfinále dopadlo obráceně. Přesto si ho v Maccabi velice dobře zapamatovali...

Ještě nedávno se izraelský kouč Lior Lubin v profilového článku v NY Times věnovaném Mašurově životě jenom zasnil: „Kdyby Karam přestoupil do Maccabi nebo získal místo v reprezentaci, byl by to zásadní přelom pro arabský basketbal.“

Oboje se během července 2017 splnilo. Mašur je jedním ze šestnácti mužů, kteří teď bojují o dvanáct míst v nominaci pro zářijové mistrovství Evropy, které navíc Izrael spolupořádá.

Na podzim se Mašur může těšit na premiéru v prestižní Eurolize. Maccabi už novou posilu představilo. Chválí si, že získalo agresivního hráče s ukázkovou tréninkovou morálkou.

Maccabi Tel Aviv uvítal ve svém kádru Karama Mašura tímto videem:

Radost z angažmá, které je pro každého Izraelce vysněným, nemohlo Mašurovi zkazit ani malé zaváhání klubového PR oddělení. Sice ho na webu přivítalo také v arabštině, jenže text napsalo zprava doleva... To víte, s Araby nemají v Maccabi Tel Aviv mnoho zkušeností.

„Občas pomyslím na to, čeho jsem dosáhl a jak jsem začínal. A říkám si, jestli tu jsou i další kluci a holky se stejným snem,“ svěřil se Mašur před rokem.

Ta role vzoru mu nakonec bude slušet.

Nebude na ni sám. Izraelská basketbalová federace v posledních letech přišla s několika programy pro mladé Araby. Pomáhá také angažmá tuniského pivotmana Salaha Medžriho v Dallas Mavericks.

Před několika dny se smlouvy v NBA dočkal i Abdel Nader. Třiadvacetiletý rodák z egyptské Alexandrie, který vyrostl ve Spojených státech, se stal nejlepším nováčkem farmářské G-League a letos dostane šanci od Boston Celtics.