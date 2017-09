Lepší je už jen Dream Team, prohlásil o Španělech uznale Švrdlík

„Určitě to byla pro mě největší výzva kariéry. Už není nikdo lepší, proti komu bych mohl hrát. Pak už jedině členové amerického Dream Teamu,“ prohlásil Švrdlík.

„O současném španělském týmu se bude mluvit ještě za mnoho let. Přeci jenom osm hráčů z NBA se nepotkává v každém evropském týmu. Až se jednou podíváme na záznam tohoto utkání, tak si budeme moci říct, že jsme proti nim hráli,“ dodal.



„Bylo super zahrát si proti takovému týmu. Samozřejmě jsme věděli, že oni jsou někde jinde, ale doufali jsme, že by to mohlo skončit menším rozdílem a že nám to bude víc padat v útoku. Škoda, že jsme v první půlce byli trochu vystrašení. Ale druhý poločas byl lepší, když jsme bojovností dokázali vynahradit ten nedostatek talentu oproti nim. Alespoň jsme odešli se ctí,“ hodnotil třicetiletý pivot.

Pod košem se musel prát s basketbalovou legendou Gasolem, dvojnásobným vítězem NBA a hráčem, který se na tomto turnaji stane nejlepším střelcem v historii evropských šampionátů.

„Kdo vedle něho nestál, tak si neuvědomuje, jak je velký. Ono to platí nejen pro Gasoly, ale i takový Juancho Hernangómez je pěkná čára. Když jsem je viděl v televizi, říkal jsem si: dobrý, mají dva deset. Ale ve skutečnosti to jsou obři. Mohu je hrnout, kam chci a oni si stejně přes mě sáhnou tou dlouhou rukou. Proto jsou takto placení a hrají v NBA,“ glosoval souboje Švrdlík.

Přesto dokázal týmu přispět i v útoku a s devíti body byl druhým nejlepším českým střelcem. Navíc pro něj netypicky po střelách z dálky. „Pod koš se jít nedalo. Tak co jsem měl dělat? Musel jsem to zkoušet z dálky. Ale to jsme věděli, že pod košem to bude těžké. Bylo to o tom, jestli dokážeme proměňovat otevřené střely,“ popisoval.

Sestřih ze zápasu Česko - Španělsko:

Vysoká porážka by se podle něj neměla na psychice českého celku podepsat. „Myslím, že to žádná rána do sebevědomí nebude. S tou prohrou jsme počítali. Navíc pokud by to byla rána, tak ji další naši soupeři ve skupině dostanou o dva dny později. Opravdu nemá cenu dělat si z toho těžkou hlavu. Prohráli jsme se Španělskem, no a co. Podle mě s ním prohrají všichni,“ míní Švrdlík.

„Samozřejmě nám bylo jasné, že se Španělskem nebudeme hrát rovnocennou partii. Je to ale zápas na mistrovství Evropy, s několikanásobnými šampiony, takže jsme se nechtěli nechat potupit. Ale víme, že naše klíčové zápasy jsou proti někomu jinému,“ dodal směrem k pondělnímu duelu s Maďarskem.