Pardubický Švrdlík chce dostat Nymburk do koncovky. Pak ať se dějí věci

Vzhledem k tomu, že poslední vzájemný duel na ligových prknech patřil Východočechům, půjde nyní o nejatraktivnější možný souboj zdejšího klubového basketbalu.



„Věřím, že to bude vyrovnané a půjde to do koncovky. A tam už se může stát cokoli,“ větří šanci pardubický podkošový pilíř a reprezentant Kamil Švrdlík.

Ten při netradičním čase a neutrálním prostředí prostějovského stánku, který Final 4 hostí, tuší, že ani jeden z týmů se nebude opírat o příliš bouřlivou kulisu, a rozhodovat tak budou jen a pouze výkony obou týmů.

„Hraje se na neutrální půdě a šance je. Vždycky se začíná za stavu 0:0. Už jsme Nymburk jednou porazili, máme zatím dobrou sezonu, takže se nemáme čeho bát a vrhneme se do toho s tím, že ho jdeme porazit,“ neskrývá ambice dvojnásobný obhájce trofeje Švrdlík.

Ten na sto procent využil absence Středočechů v posledních dvou ročnících Českého poháru, když nejdřív v roce 2015 triumfoval s Prostějovem a loni s Pardubicemi, tehdy dokonce jako MVP turnaje.

Teď už ale myslí i na to, co by bylo podle jeho slov nejvíc - zvednout trofej nad hlavu i s „neporazitelným“ Nymburkem v turnaji.

„Tu výzvu přijímáme. Doufali jsme, že bychom Nymburk mohli potkat až ve finále, když už v předchozích kolech jsme museli vyřadit dva silné týmy, ale o to by celkové vítězství bylo sladší, protože vyhrát při účasti Nymburka a ještě po tom losu, co jsme měli, to by byla obhajoba se vším všudy. Těžší cesty už by v českých podmínkách nebylo,“ adresuje Švrdlík zdolání Kolína a Děčína, tedy dvou účastníků z loňského Final 4, navíc v jejich domovských stáncích.

Nymburk do semifinále vstoupí uprostřed složitého dvojboje v Lize mistrů, který pro něj nezačal vůbec dobře. Ve středu schytal v prvním zápase předkola play-off direkt o 22 bodů v Sassari. Odveta jej čeká tři dny po finále Českého poháru.

Kamil Švrdlík však spíše odmítá, že by jeho týmu býval pomohl těsnější výsledek ze Sassari, který by Nymburku dával větší naději na postup a potenciálně mohl rozostřit jeho předpohárové soustředění.

„Možná by pro nás jejich těsnější výsledek ze Sassari byl výhodnější, ale oni doma hráli v Lize mistrů dobré zápasy, a i když vyhrát o 23 bodů bude těžké, řekl bych, že to ještě nebalí. Minimálně budou chtít vyhrát. Navíc po Final 4 budou mít dost času před odvetou se Sassari, aby se na pohár mohli dostatečně soustředit. Navíc se do poháru vracejí po třech letech a budou chtít určitě vyhrát,“ soudí podkošový hráč obhájce trofeje.

Podle něj bude jedním z klíčových faktorů zápasu, jak se Bekse podaří pokrýt ústřední oporu soupeře Howarda Sant-Roose. „V prvním vzájemném zápase této sezony nás v Nymburce porazil, ve druhém u nás nehrál a vyhráli jsme. Vypadá to tedy, že je to jejich důležitý hráč, co dělá hodně jejich výkonu. My ho musíme nějak přibrzdit, i když se nejde připravovat jen na něj. Je ale fakt, že s ním je Nymburk mnohem nebezpečnější,“ podotýká Švrdlík.

Trochu pak zaváhá, když má odhadnout, kdo postoupí z druhého semifinále Final 4. „Normálně bych řekl, že Opava, která je dlouhodobě konsolidovaným týmem. Prostějov teď ale posilují noví hráči, vrací se tam Dylan Talley a nevím tak, co se od nové sestavy Orlů bude dát čekat.“