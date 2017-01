Pardubický basketbalista Švrdlík: Evropské loučení mělo být hezčí

„Zápas byl hodně ubojovaný a ne moc pohledný. Chtěli jsme se s Evropou rozloučit hezčím způsobem. Aspoň že jsme vyhráli. Kdybychom proměnili minimálně 50 procent toho, co jsme zahodili, mohlo to být úplně v pohodě o dvacet,“ prohlásil po výsledku 74:65 pivot Kamil Švrdlík.

Rovněž on měl podíl na tom, že v první půli se arénou nesl nespočet zoufalých povzdechů. Pohled na statistiky musel být pro Beksu hodně stydlivý. Pardubičtí sice stříleli jeden pokus za druhým, jenže výsledek byl naprosto žalostný. Pouhé čtyři koše z 28 pokusů!

„Nevím, kdo co na koš položil,“ vtipkoval Švrdlík. „Občas se to stane. Snad čtyřikrát nám to vypadlo z úplně jasného koše. Už jsme mysleli, že je míč uvnitř, a odbíhali jsme zpátky do obrany, a nebyl tam,“ přemítal nad málo vídaným obrázkem hry. Na protilehlém koši byl naštěstí poklop zvednutý, a tak se čísla úspěšnosti začala po přestávce postupně zvedat.

„Byli jsme v klidu. Věděli jsme, že pokud budeme střely dál takto zahazovat, prohrajeme. Ale když budeme bojovat o útočné doskoky a něco proměníme, zvládneme to,“ reagoval Švrdlík na poznámku, že po druhé čtvrtině ztrácela Beksa jen šest bodů, což se vzhledem k průběhu rovnalo zázraku.

Už před úvodním hvizdem však bylo jasné, že oba protivníci hrají pouze o povzbuzení sebevědomí. I proto bral Švrdlík střeleckou nemohoucnost s nadhledem. „Ještě že o nic nešlo. Ale nebrali jsme to tak, ačkoliv to třeba při té střelbě zpod koše zrovna vypadalo,“ řekl autor šesti bodů Beksy. „Chtěli jsme uspět i proto, že se výhry počítají případně do budoucna do nasazení či koeficientu,“ pronesl Švrdlík vážnějším tónem.

Beksu tentokrát netrápila hvězda prvního mače, srbský „kat“ Aleksandar Rašič, který na východ Čech ani nedorazil. Nebyl ovšem jediným, kdo dostal volno. „Utkání bylo i proto úplně jiné než u nich. Nastoupili ale hráči, co normálně nehrají a ti se hecnou. Kdyby přijel Rašič a další dva, kteří by to tady jen tak odchodili, aby se nezranili, bylo by to třeba i snazší. Proti ‚druhé‘ sestavě z lavičky bývají zápasy těžší než proti hvězdám, které nemají motivaci,“ řekl Švrdlík.

I přes druhou výhru zůstaly Pardubice v tabulce poslední, ovšem negativně její pohárové působení hodnotit nelze.

„Byl úspěch, že jsme postoupili do druhé skupiny a mohli sehrát dalších šest zápasů proti výborným soupeřům. V této části jsme mohli mít alespoň bilanci 3+3, jelikož i proti Maďarům jsme mohli vyhrát. Po losu to bylo těžké, když jsme hráli třikrát venku a až potom doma. Nasbírali jsme ale zkušenosti a potvrdili si, že se lze rovnat s daleko lepšími soupeři,“ řekl Švrdlík, jenž si nejvíce cenil skalpu Minsku na jeho palubovce a pak také domácího triumfu nad francouzským Pau-Orthez, které skupinu O vyhrálo.

