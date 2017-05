Dálkař Juška v Turnově překonal devětadvacet let starý český rekord

Stříbrný medailista z halového mistrovství Evropy v roce 2015 si o čtrnáct centimetrů vylepšil dva roky starý osobní rekord. Zařadil se na čtvrté místo letošních světových tabulek. V dalších dvou platných pokusech, které Juška předvedl, nepřekonal osmimetrovou hranici.

V hlavním závodě mítinku, hodu diskem mužů, uniklo páté vítězství za sebou favorizovanému Piotru Malachowskému z Polska. Stříbrný olympijský medailista z Ria a úřadující mistr světa nestačil na devětadvacetiletého Němce Martina Wieriga.

Někdejší evropský šampion do 23 let favorita připravil o vítězství posledním pokusem, v němž poslal disk do vzdálenosti 64,73 metru. To bylo o dvacet centimetrů dále než nejlepší Malachowského pokus ze čtvrté série. Hlavní disciplína se v Turnově na počest olympijského vítěze Daňka konala už poosmnácté. Daněk vytvořil světový rekord právě v Turnově před 52 lety výkonem 64,55.

V hodu oštěpem se dalším letošním výkonem těsně pod hranici 88 metrů blýskl loňský vítěz Diamantové ligy Jakub Vadlejch. V pátém pokusu poslal osmisetgramové náčiní do vzdálenosti 87,80, čímž o jedenáct centimetrů zaostal za svým výkonem z úvodního mítinku Diamantové ligy v Dauhá. Jeho osobní rekord má hodnotu 88,02.

Stříbrný medailista z halového mistrovství Evropy Tomáš Staněk v kouli výkonem 21,17 překonal rekord mítinku. Tyčku vyhrál výkonem 560 cm Michal Balner. Na ostrý limit pro účast na mistrovství světa v Londýně, který byl ještě o deset centimetrů výše, ale pak útočil marně. Splněné mírnější kritérium mu start na MS nezaručuje.

Dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Zuzana Hejnová na dvoustovce na domácí konkurentky nestačila. V rychlostním testu před úvodním startem v Diamantové lize v Eugene doběhla pátá v čase 24,13, čímž o bezmála půl sekundy zaostala za osobním rekordem ze životní sezony 2013.