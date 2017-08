Krpálek si v tréninku přetrhl vazy v kotníku, o MS pravděpodobně přijde

„Závěrečná příprava před MS nám úplně nedopadla... V tréninku jsem si přetrhal vazy v kotníku, a tak můžu jen doufat, že se brzy uzdravím a třeba to MS stihnu,“ napsal Krpálek na svém facebooku.

Zranění si přivodil v pondělí na soustředění v Hranicích, kde měl do konce týdne ladit formu na šampionát. Místo toho musel tři dny po ročním výročí zlaté medaile z olympiády k lékařům.

Šestadvacetiletý Krpálek do loňska zápasil ve váze do 100 kilogramů a za sedm měsíců po přestupu do nejvyšší kategorie se dokázal probojovat mezi elitu až na čtvrté místo světového žebříčku. V Budapešti by tak byl mezi nasazenými s velkou šancí na úspěch.

Letos už ovládl turnaje Grand Prix v Antalyi a v Chu-che-chao-tche. Navíc byl třetí na evropském šampionátu ve Varšavě a pátý na Grand Prix v Düsseldorfu, což mu dohromady vyneslo 2002 bodů. Více v nejtěžší váze získal letos jen Brazilec David Moura, který si připsal 2060 bodů, když mu výrazně pomohlo tisíc bodů za triumf na Grand Prix v Jekatěrinburgu.