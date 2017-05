Judista Krpálek získal za triumf v Riu cenu Gutha-Jarkovského

„Má to pro mě obrovskou hodnotu, protože cenu udělují sportovci sportovcům. Každý z nich moc dobře ví, kolik úsilí stojí dosáhnout výsledku,“ řekl Krpálek.

Vítěze zvolili sportovci, kteří se zúčastnili olympijský her v Londýně 2012, Soči 2014, Riu 2016, Světových her v Cali 2013 a Evropských her v Baku 2015.

„Cena Jiřího Gutha-Jarkovského je nejvyšším sportovním oceněním Českého olympijského výboru (ČOV). Punc originality a prestižnosti ceny je v tom, že o ní rozhodují samotní sportovci,” řekl Petr Graclík, generální sekretář ČOV.

Cena Jiřího Gutha-Jarkovského Cena zakladatele českého olympismu Jiřího Stanislava Gutha-Jarkovského vznikla v roce 1933 a autorem plastiky sochy bohyně Niké je Otakar Španiel. Jako první ji v roce 1934 převzal vzpěrač Václav Pšenička. V poválečné době ji jako poslední získal v roce 1948 běžec Emil Zátopek a tradice tohoto ocenění pokračuje od roku 1994. Samotní sportovci o vítězi rozhodovali letos již potřetí v řadě.

Krpálka sportovci vybrali z osmičky nominovaných. Mezi nimi figurovali i kajakář Josef Dostál, snowboardistka Ester Ledecká, biatlonistka Gabriela Koukalová, sportovní lezec Adam Ondra, tenistka Karolína Plíšková, rychlobruslařka Martina Sáblíková a párová čtyřka juniorů Jan Zavadil, Eduard Bezděk, Jan Cincibuch, Jan Fleissner.

Krpálek hlasoval pro lezce Ondru a jeho zdolání stěny Dawn Wall. „Dosáhl něčeho úžasného. Dělá neolympijský sport, takže se mu nedostane takového ohodnocení,“ uvedl Krpálek a zdůraznil, že by si cenu zasloužila většina sportovců.

Při předání ceny se v sídle ČOV v Praze setkalo okolo třiceti sportovců. Vedle Krpálka a Synka mimo jiné dorazili Dostál, vodní slalomář Jiří Prskavec, překážkářka Zuzana Hejnová či snowboardcrossařka Eva Samková.

„Jsem moc rád, že se sportovci potkají a mají možnost si na akci, která není až tak oficiální, popovídat o všem možném,“ řekl sportovní ředitel ČOV Martin Doktor.

„A jsem moc rád, že vyhrál Lukáš Krpálek. Ani jsem si nemyslel, že by ocenění mohl dostat za loňský rok někdo jiný. Lukáš jako jediný vyhrál olympijské hry, jeho vítězství bylo hodně emotivní. Aniž bych chtěl jakkoli snižovat výkony ostatních sportovců, Lukáš si cenu zaslouží, protože olympijské vítězství je opravdu výjimečné.“

Krpálek po svém vítězství v Riu: