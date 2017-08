Modlitba pro Dostála. Je to o vesmíru, štěstí ze shora, tvrdí jeho matka

dnes 14:05

Černovlasá žena podala skrz plot račického areálu českému kajakáři Josefu Dostálovi krabičku se sladkostmi. Svalnatý obr jednu z bílých koulí s chutí vzal a vložil do úst. Byla to jedna z prvních odměn za právě získaný titul mistra světa na pět set metrů. Onou paní byla Eva Emingerová, známá zpěvačka a hlavně Dostálova matka. „Dneska to všem ukázal,“ chválila ho.

Zatímco jiné matky by druhý den měly po hlasitém fandění značné potíže promluvit, paní Emingerové se nic takového netýká. „Hlasivky jsou zvyklé. Navíc šťastný křik jim neubližuje,“ směje se a připomíná, že ještě v pátek vystoupila v pražské Redutě. Jazzem bavila publikum, o víkendu se pak sama ocitla v roli diváka. „Pět minut před startem to se mnou málem seklo,“ přiznává. „Pak jsem Pepu tlačila do cíle očima.“ Kokosová koule podaná skrz plot nebyla jedinou sladkou tečkou za Dostálovým fenomenálním nedělním vystoupením. Pro syna má usměvavá žena za titul světového šampiona nachystané i další pamlsky. „Nakoupila jsem mu dorty, má je v lednici.“ Dívka z Ipanemy Emingerová synovými úspěchy žije, ostatně i na svým koncertech pro něj žádala podporu. „Vždycky na konci každého vystoupení říkám „A fanděte Pepíčkovi.“ Oni se smějí, má dva metry dva, padesátku nohu... Je to takové hezké. Ještě Pepovi vždycky dám písničku na koncertech. Když se blížilo Rio, tak to byla Girl from Ipanema nebo Corcovado,“ vypráví. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii „ Pro mě jsou písničky takové modlitby pro něj a pro naši rodinu,“ tvrdí. K Dostálovým úspěchům podle ní přispívá i vesmír, štěstí ze shora. Sama se snaží dvoumetrovému obrovi mocným povzbuzováním předat při závodech pozitivní energii. V neděli to vyšlo dokonale. O den dříve byl Dostál několik desítek minut zklamaný. Mrzelo ho, že skončil na kilometrové trati až třetí. Maminka se jej nepokoušela utěšit. „Musel se s tím srovnat sám, už je velký kluk, doslova. Mně se strašně líbila hláška kamaráda, že třetí místo už je pro něj špatné.“ Renesanční člověk Dostál si nakonec uvědomil, čeho dosáhl. Bronz v silné konkurenci byl skvělým výsledkem. Když k němu přidal zlato na poloviční distanci prožíval euforii. „Myslím, že kdyby mu někdo řekl na začátku, že bude mít zlato a bronz, byl by asi spokojený,“ přemítá hrdá matka. Tu těší nejen Dostálovy sportovní úspěchy, ale také jeho všestrannost. Má spoustu zájmů a spoustu rozličných talentů. „Je to renesanční člověk po svém dědečkovi, tak z něj mám radost, že jde příkladem všem dětem.“