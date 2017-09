Mistrovství světa? Pro Černého a Polnického odměna za výsledky

Vzhledem k letošním výsledkům a výkonům jde o logické vyústění. V české nominaci na poslední vrchol sezony, cyklistické mistrovství světa, se totiž stejně jako před rokem v elitní kategorii objevují dva borci hradecké stáje Elkov Author. Loni nominované Aloise Kaňkovského a Vojtěcha Hačeckého střídají Josef Černý a Jiří Polnický.

Oba nastoupí za týden v neděli do závodu jednotlivců s hromadným startem v kategorii elite a jejich spolubojovníky v prestižním závodě budou samá velká česká jména: Roman Kreuziger, Zdeněk Štybar, Jan Bárta a Petr Vakoč.

„Nominace je odměna za práci celého týmu v této sezoně, za výkony a především za výsledky. Sezona je výborná, závodníci podávají velmi vyrovnané, stabilní výkony a jsou schopní vyhrávat závody,“ neskrývá radost Vladimír Vávra, šéf hradecké stáje.

Pro důkazy není třeba chodit daleko. Vždyť závody, do nichž letos jezdci stáje Elkov Author nastoupili a v nichž nevyhráli, případně alespoň nestáli na stupních vítězů, se hledají dost obtížně. A nejvýraznější triumfy? Těžko nějaký preferovat, ale svítí v nich nedávný Josefa Černého v domácí prestižní Czech Cycling Tour či sedm prvenství Aloise Kaňkovského v závodech UCI. Jmenovat by se mohly i další.

Jiří Polnický (vpravo)

„Zvlášť nás těší, že jsme vyhráli několik etapových závodů. Ukazuje to, že náš tým je vyvážený, že máme kvalitu na každý profil,“ libuje si šéf stáje Vávra.

Úspěchy nezmenšuje ani to, že Elkov Author nevyhrál či nezískal alespoň medailové umístění v posledním z nich, v dvouetapové East Bohemia Tour, která se jela o víkendu. Čekalo se to hlavně proto, že ji tým pořádal a k tomu v Hradeckém kraji, šlo tedy o domácí závod.

„Bohužel jsme tentokrát měli trochu smůlu. Černý hned po čtvrtečním kritériu v Hradci Králové, kde skončil třetí, onemocněl a vůbec nenastoupil a Kaňkovský ho následoval po první ze dvou etap, kdy musel také odstoupit. Závod jsme tak dojížděli jen se čtyřmi jezdci,“ vysvětlil Vávra. I tak ale byli borci hradecké stáje v celkovém pořadí vidět. Cieslik, Polák jezdící v jejích barvách, skončil pátý, do elitní desítky se vešel i Polnický.

Program dvou nominovaných z hradecké stáje se před šampionátem tento týden rozdělil. Zatímco Jiří Polnický se s reprezentačními parťáky Kreuzigerem, Štybarem a Vakočem vydal na krátké soustředění na Mallorku, Černý bude o víkendu hájit klubové barvy. V sobotu v Česku a o den později v Polsku se totiž jede druhá polovina letošního ročníku seriálu Visegrádská čtyřka a Černý v ní bude hájit průběžné vedení, proto bude závodit.

Česká část se letos jede v okolí Valtic, polská v okolí Sobotky. „Nebude to lehké, ale byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo vedení Černého uhájit,“ netají Vávra. Visegrádská čtyřka se nehodnotí jako klasický etapový závod, ale podle umístění v jednotlivých závodech.

Dnem D na světovém šampionátu bude pro oba hradecké jezdce příští neděle. Český tým s jejich účastí nebude bez šancí na výrazný úspěch. „Týmu strašně věřím, i s ohledem na výsledky v sezoně. Byli bychom asi špatným týmem, kdybychom nejeli na mistrovství světa vyhrát. Věřím, že máme na to získat medaili. A že o ni budeme usilovat, protože máme skvělý tým,“ je přesvědčen reprezentační kouč Tomáš Konečný.“

Bude světový šampionát i pro hradeckou stáj třešničkou na dortu za letošní vydařenou sezonu?