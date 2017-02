Jičín se do interligy nepřihlásil. Museli jsme to udělat, zní z klubu

Vedení klubu totiž stejně jako drtivá většina dalších týmů z české extraligy totiž nepodalo přihlášku do znovuobnovené česko - slovenské interligy, která by se měla na podzim rozjet.

„Tahle situace nás mrzí hlavně kvůli házené a je to velmi nešťastné, ale my jsme to museli udělat,“ vysvětlil sportovní ředitel jičínského klubu a zároveň jeden z trenérů extraligového družstva Aleš Babák.

Soutěž, v níž od nové sezony podle původních záměrů obou svazů mělo hrát deset českých a šest slovenských družstev, je tak výrazně ohrožena. Pro Jičínské i jejich soupeře to mimo jiné znamená, že snaha o umístění do 10. místa, které bylo podmínkou k účasti v ní, ztratí smysl.

„Zůstává tak „jen“ snaha skončit co nejlépe v letošním extraligovém ročníku. V naší snaze skončit co nejlépe, to ale nic nemění,“ upozorňuje Babák.

Námitky vedení jičínského klubu k interlize se shodují s těmi, které předkládají i ostatní, které přihlášku nepodaly. Je jich několik. „My známe jen vizi na pět let, ale nic víc. Neznáme třeba rozpis, disciplinární řád a máme se zavázat, že je budeme dodržovat,“ uvedl jičínský sportovní ředitel.

Do toho samozřejmě přicházejí finanční záležitosti. V Jičíně přiznávají, že počítali a počítají s tím, že by interliga byla náročnější než extraliga. Přesto tento aspekt připomínají. „Po sportovní stránce bychom interligu hráli rádi, soutěž by to byla zajímavá. Jenomže jen kdyby byla řádně připravená. Pro nás by to znamenalo také se posílit, ale když nejsou přesně dané podmínky, je těžké o něčem takovém uvažovat. A my musíme koukat nejen na první tým mužů, ale i na další naše družstva,“ připomíná Babák.

Podle Jičínských je velkým problémem i to, že podle klubů s nimi svaz špatně komunikuje. „S kluby je diskuse v tomto směru prakticky nulová,“ tvrdí sportovní ředitel. Podle něj bylo také hodně nešťastné, že kluby, které váhaly s přihláškou do interligy, byly upozorněny na to, že by mohly administrativně sestoupit o dvě ligové soutěže níž. „V podstatě teď nevíme, co bude dál, žádné další informace nemáme,“ poznamenal Babák.

Společná česko-slovenská interliga mužů se hrála pět sezon od roku 2001 do roku 2006. Jičín během této doby několikrát dostal nabídku do ní vstoupit, ale ani jednou ji nevyužil. „Tehdy jsme nešli z ekonomických důvodů, nyní bychom do ní i přes vyšší finanční nároky šli, mrzí nás to,“ uvedl sportovní ředitel.