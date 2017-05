Button v přípravě na F1 v Monaku skončil s vozem dvakrát v bazénu

Alonso se v polovině dubna rozhodl dát před ulicemi Monte Carla přednost slavnému americkému závodu 500 mil Indianapolis a Button, který po minulé sezoně ukončil kariéru, byl povolán jako jeho náhradník. „Sice jsem ještě nedržel volant nového vozu v ruce, ale myslím, že jsem připraven,“ řekl mistr světa z roku 2009.

„Trať znám velmi dobře a už mám za sebou několik hodin v simulátoru. Navíc díky přípravě na triatlonové závody mám asi nejlepší fyzičku v životě,“ uvedl sedmatřicetiletý Button. „Když se ale budu ve druhé zatáčce cítit mimo, tak odjedu do západu slunce a už mě nikdy neuvidíte,“ dodal s úsměvem.

Button, který ve formuli vyhrál 15 závodů včetně jednoho triumfu v Monaku, zatím v novém monopostu MCL32 neseděl. Vyzkoušel si ho pouze v simulátoru. „Nejdřív jsem z toho neměl dobrý pocit, ale pak jsme udělali pár změn a bylo to výrazně lepší,“ prohlásil.

„V Monaku jsem žil sedmnáct let, vyhrál jsem tam a prožil tam několik skvělých závodů. Našemu vozu by měl okruh vyhovovat, takže věřím, že bychom mohli bodovat. Když Alonso dokázal v kvalifikaci v Barceloně být sedmý, tak bychom měli být na Monako připravení,“ dodal.

Návrat za volant se však neobešel bez komplikací. Při prvních jízdách v simulátoru skončil Button hned dvakrát i s vozem v bazénu. „Je to opravdu hodně realistické. Takže když narazíte do zdi, instinktivně zavíráte oči,“ prohlásil Button. „A také jsem dvakrát skončil v bazénu,“ přidal.

„Tam, kde po první zatáčce jedete do kopce, jsem na pravé straně vyjel z trati a už jsem se i s autem kutálel. To se mi v simulátoru ještě nikdy nestalo. Naštěstí náraz není velký jako ve skutečnosti, ale i tak to s vámi dost kopne a také odstředivá síla vám dá docela zabrat,“ uvedl.