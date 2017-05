Pardubický cíl žokeje Myšky zní: rozběhat Miraxe

Francie, Polsko i Slovensko. Tam všude už se letos stihl žokej Jaroslav Myška vyhoupnout do sedla. V Čechách se zatím projel v Lysé nad Labem. Nyní již vzhlíží k Pardubicím, kde bude v pondělí v pořádném závodním zápřahu. Z osmi vypsaných dostihů ho diváci poženou vpřed hned při šesti. Žádné šetření to pro něho nebude.

‚Je to taková norma. Jezdíme už od poloviny března. Měl bych být doufám dobře připravený,“ zamýšlí se žokej z nedalekých Valů u Přelouče, kde chystal sebe i své koně na novou sezonu. Byť by se mohlo zdát, že zima nebyla právě nejpřívětivější, byl Myška spokojený.

„Nemohu si stěžovat. Měli jsme ve Valech trochu sněhu. Holomrazy byly maximálně týden nebo dva. Mohli jsme chodit pomalejší tréninky prakticky celou zimu, takže nás nic nezastavilo a vždy jsme se dokázali přizpůsobit,“ konstatuje oblíbený žokej.

První zahraniční starty mu sedly. Ve francouzském Nancy a Compiegne triumfoval. V Bratislavě i Lysé doběhl čtyřikrát na pódiových místech. „Pustili jsme se do toho odvážně a zatím to jsou solidní výsledky,“ těší Myšku.

V hlavním dostihu pondělního programu, steeplechase cross-country na 4 500 metrů, si ovšem zálusk na nejvyšší pozice nedělá. Sice by rád, ovšem sám ví, že sedmiletý hnědý valach Mirax bude mít zdatnou konkurenci. V Pardubicích přitom svěřenec Myškovy manželky Štěpánky v minulosti už dvakrát zvítězil.

„Vyhrál tehdy ve společnosti o dost slabší. Teď to pro něho bude porovnání s lepšími koňmi a uvidíme, jak se s tím vypořádá,“ podotýká Myška. Mirax zatím běhal většinou trojkové a čtyřkové dostihy. Pondělní dostih I. kategorie tak bere Myška jen na rozběhnutí.

„Vždy potřebuje jeden až dva starty, aby se nakopl. Zatím jsem zdrženlivý zařazovat ho do jedničkového pole,“ přiznává.

Favoritem bude bezpochyby Ribelino, který tento dostih opanoval v roce 2015, kdy se o pět měsíců později stal i vítězem Velké pardubické. Ribelina navíc osedlá velezkušený Josef Bartoš.

Pardubice ovšem sedí i dalším přihlášeným borcům, jakými jsou třeba ryzáci Renard Argenté a Talent či hnědáci Marmiton s Puntarenasem. Myška v pondělí pojede hned čtyřikrát na koních, které se ženou připravuje. Jedna výjimka se mu naskytne v sedmém dostihu, v němž ho budou moci fanoušci vidět na hřbetu dvanáctiletého matadora Universe of Gracie.

„Má už dost za sebou. Uvidíme, co z toho vzejde. Majitelé asi chtějí zkusit, jestli v sobě má ještě chuť závodit. Bude to takový pokus. Doufám, že kratší vzdálenost zvládne a nebude mu dělat problém,“ přeje si Myška. Druhým koněm v jeho rukou, avšak trénujícím pod cizím vedením, bude v klasické steelpechase Rabbit Mountnelson. „Na něm jsem se pěkně svezl už v Bratislavě. Je to výborný skokan,“ dodává Myška.