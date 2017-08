Když v Londýně bučeli na Gatlina, bylo mi ho líto, tvrdí Kratochvílová

Dívky opáčily: „To máme jako přijít už ve čtvrt na devět?“

„Jo, chci se dívat.“

Tak to vypadá, když atletická trenérka a hlavně držitelka „vousatého“ rekordu v běhu na 800 metrů, který letos oslavil neuvěřitelných 34 let, nechce přijít o jediný závod právě probíhajícího mistrovství.

I v neděli usedne k televizi. A také tentokrát bude nervózně čekat, zda některá z nynějších běžkyň nepřekvapí a nepřekoná její rekord, byť ale říká: „Nemyslím si, že v tomhle závodě některá ze závodnic udělá rekord. Jsou prostě závody, kde se běží hlavně o medaile, a tohle je jeden z nich.“

V rozhovoru pro MF DNES mluví nejen o svém rekordu, jenž možná bude zrušen, ale i o hříšníkovi Gatlinovi či hvězdném Usainu Boltovi.

Éra Bolta se právě uzavírá. Jaká bude atletika bez Jamajčana?

No, jaká bude... Já myslím, že přijdou další. Vždycky se narodí nějaký výjimečný atlet, který ho jistě brzy zastoupí. On byl každopádně výjimečný. Jeho éra byla opravdu úžasná. Udělal pro atletiku ve světě, ale i tady v České republice strašně moc. Všechno ale jednou končí - a tak to holt musíme brát. Jsem přesvědčená, že on atletiku jistě bude mít pořád rád. Stále se bude vyskytovat na nějakých akcích a bude sledovat, jak se ti ostatní honí za jeho úžasným světovým rekordem (stovku zaběhl před osmi lety za 9,58 sekundy).

Který moment z jeho kariéry vám utkvěl v paměti nejvíc?

Třeba když jsem měla možnost ho sledovat na Zlaté tretře v Ostravě. Už jen to, že do Ostravy přiletěl, a ne jednou, několikrát! A potom samozřejmě jeho světový rekord na sto metrů, to byl úžasný běh. Prostě Bolt je Bolt.

Bolt byl kromě jiného také mediální tváří atletiky, miláček fanoušků. Prořídnou teď tribuny atletických stadionů?

Já si myslím, že ne. Pochopitelně, obrovský podíl na té show a těch výsledcích, které tak lákají k atletice, měl Bolt, ale oni zase tu show budou dělat ostatní. Vezměte si mítinky, které mají neuvěřitelný spád, trvají třeba dvě hodiny, děje se tam spousta disciplín. To vždycky ty diváky přiláká, věřím tomu. Možná trochu prořídnou třeba v Ostravě, tam byl Bolt obrovský tahák, ale pokud na těch závodech budou jiné hvězdy atletiky, tak věřím, že počet diváků na tribunách neubude.

Jarmila Kratochvílová Bývalá atletka, narozena 26. ledna 1951 v Golčově Jeníkově. Skvělou běžkyni na krátkých a středních tratích nejvíce proslavil světový rekord 1:53,28 na 800 metrů, který drží od 26. července 1983 dodnes.

Co vás na Boltovi zaujalo? Ať už jako na sportovci, nebo člověku.

Člověk sleduje tu Boltovu kariéru od jeho nějakých 17 let. Nikdy neměl žádný vážnější zdravotní problém. Chápu, oni trénují ve výjimečných podmínkách na Jamajce, kde je pořád teplo, je tam spousta dalších atletů, mají tam ohromné zázemí pro sprinty, ale i tak. On nebyl výjimečný jen výkony, ale také tím, že si udržel to zdraví. Při jeho výšce a při dalších jeho parametrech to je obtížné, on to ale za pomoci trenérů a dalších členů realizačního týmu zvládl. Nechyběl na nějaké velké soutěži. Teď ale jeho éra končí. A přijdou další.

Kdo by mohl být nástupcem?

Trochu se mi líbil mladý Američan Coleman, který byl teď druhý.

Může ale někdo vůbec zastoupit Bolta jakožto mediální tvář?

Chvilinku to asi bude trvat. Pořád se bude mluvit o Boltovi, média se k jeho výkonům budou stále vracet. Za čas to ale přijde.

Při londýnském finále stovky vyhrál Američan Justin Gatlin, dvojnásobný dopingový hříšník. Stadion pískal, bučel a místo něj opěvoval Bolta. Povězte, má vůbec atlet, který byl dvakrát usvědčen z užívání dopingu, závodit na mistrovství světa?

On si to odpykal. Je věřící. Víte, on to tak docela dobře říká: Dost jsem si protrpěl. A mě osobně ho taky bylo líto, když 60 tisíc diváků bučí. Dobře se ale zachoval Bolt, že hned po doběhu za ním přišel. Gatlin chtěl něco dokázat, navíc mu je pětatřicet, to není vůbec sranda, udržet si takovou výkonnost. A jen si vezměte, vůbec závodit v éře Bolta, to je strašně psychicky náročné. Takže já říkám: Budiž, nechť je to zapomenuto a ať si běhá. Teď si nemůže nic dovolit, určitě je sledovaný. A taky on tu medaili strašně chtěl. Takže z mého hlediska je všechno zapomenuto.

Rozumím.

Líto mi je ale i Rusů, kteří tam nemůžou vůbec startovat. To je strašná blbost. Tam jsou čtyři Rusové nezávislí a ti ostatní taky někde dřou. Nemělo by se to takhle šmahem odsoudit. Určitě bychom viděli dobré výkony.

Jarmila Kratochvílová.

Sledovala jste jistě i další závody, včetně zlaté Barbory Špotákové. Povězte, jaká je Jarmila Kratochvílová divačka?

Já jsem viděla úplně všechny závody od začátku až do konce. Nevím, jak to stíhám, ale vždycky to prostě stihnu. To je pro mě taková odměna, mám to šíleně ráda. A jestli Bára hází, nebo se vedle běží, mám to ráda úplně stejně.

To vážně stíháte sledovat všechny závody, když stále trénujete?

První dva dny, kdy závody byly ještě dopoledne, jsem s holkama potřebovala odtrénovat. Tak jim říkám: „Holky, dneska jdeme na trénink brzy ráno, chci se dívat.“ Připadala jsem si, jako když byl biatlon. To bylo taky strašný, protože je to takový můj druhý sport, ve kterém chci vidět úplně všechny závody. Ale teď to bylo jen ty první dva dny. A holky na to: „To máme přijít jako ve čtvrt na devět?“ Tak říkám: „Jo, chci se dívat.“ Dívám se doma, v klidu, s částí mojí rodiny. Ta je do toho taky zasvěcená, já jim k tomu ještě řeknu trochu, co oni nevědí. Strašně si to užívám.

Jistě jste zaznamenala, že se spekuluje o možném zrušení atletických rekordů, přičemž hranicí by byl rok 1991, ve kterém se začaly zavádět mimosoutěžní dopingové testy. Dělá to s vámi něco, že byste o něj mohla přijít?

Sleduji to. A já říkám: No, tak ať je odeberou. Beru to s klidem. Pořád bych si myslela, že mám světový rekord. To z duše sportovce jen tak nikdo nevymlátí. Nic to se mnou nedělá. Prostě jestli chtějí, ať to vezmou. Podle mě je to ale blbost. Ale že bych proti tomu bojovala, jak mi třeba říkal jeden slovenský novinář? To je pod úroveň.

O víkendu se poběží osmistovka. Myslíte, že někdo může ohrozit váš rekord?

Poběží se včetně semifinále tři osmistovky. Některé závody se ale běží jen na medaile a ten finálový bude jedním z nich. Určitě Semenyaová bude chtít vyhrát, bude chtít mít druhou medaili, jednu už má z patnáctky. Podle mě bude záležet, jakou taktiku vymyslí, ale myslím si, že na tomhle závodě v Londýně ten rekord nedají.

A mimochodem, před pár dny uplynulo od vašeho rekordu 34 let. Jak ten den - 26. července - každý rok u Jarmily Kratochvílové probíhá? Připijete si?

To taky. Ale letos jsem na to nějak pozapomněla. Až mi volal jeden novinář a říká: Hele, zítra je to třicet čtyři let. A já: Jo? Už jsem trochu žila tím mistrovstvím světa v Londýně a pozapomněla. Ale pokud to vydrží do příštího roku, tak bychom udělali na stadionu určitě nějakou větší oslavičku.