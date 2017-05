O Německu sním odmala, svěřil se Zahradníček. Dočkal se druhé ligy

„Házenou hraju od druhé třídy a už tehdy jsem chtěl hrát v Německu. Bundesliga je ve světě pojem. Vždycky jsem ji sledoval - Kiel, Rhein-Neckar-Löwen...,“ těší se Zahradníček na soutěž v zemi házené zaslíbené. „Také se mi líbí jazyk. Z němčiny jsem maturoval. Něco jsem zapomněl, v klubu mi ale zaplatí intenzivní kurzy.“

Působit bude ve druhé bundeslize, odkud to není mezi elitu daleko. Zahradníčkovi vyšlo německé angažmá na třetí pokus. Loni v létě byl na testech v mužstvu Hamm-Westfalen a letos v zimě v Essenu.

„Byl jsem na třech trénincích, docela se mi dařilo. Nakonec podepsali zkušenějšího. Jsem rád, že to teď v Dessau klaplo,“ pronesl Zahradníček. V klubu z bývalého východního Německa se sejde se třemi krajany - exkarvinským triem Pavlíček, Vančo, Sliwka.

„Je to pozitivní. Se vším mi poradí, pomůžou mi se zařizováním bytu,“ pochvaluje si Zahradníček. Z Brněnských Ivanovic, kde bydlí, to má po dálnici do svého nového působiště přibližně pět hodin.

„Pokud mi to vyjde, rád bych se zajel ještě na nějaký zápas podívat,“ plánuje Zahradníček, od jehož šikovné levačky si v Dessau slibují zvýšený příděl branek. „Než začneme přípravu, budu se snažit nabrat sílu. V obraně je alfa a omega,“ ví, v čem musí přidat.

Čtyři kola před koncem bundesligové sezony uzavírá Dessau-Rosslau na desátém místě lepší půlku tabulky. Se Zubřím se chce letos 22letý talentovaný mladík rozloučit ziskem medaile.

„Bronz je velká motivace za těch pět let, co tady v Zubří placka nebyla. Bral bych ji jako velký úspěch,“ nezastírá Zahradníček.

Po dvou domácích duelech má Zubří ke třetímu místu velmi blízko. Lovosice porazilo v obou zápasech jednoznačně.

„Rozhodující byla souhra obrany s brankářem. Dařily se nám díky tomu rychlé útoky. Dávali jsme jednoduché góly, což nám celou sezonu chybělo,“ podotkl Zahradníček. Sám se v zakončení moc nemýlil, v nedělním střetnutí proměnil šest ze sedmi střel.

„Do křídla mě uvolní spojka, do trháku mi to hodí brankář. Beru to tak, že mě do zahraničí dostali oni,“ děkuje spoluhráčům Zahradníček, který pokračuje v úspěšné tradici zuberských křídel.

Jeho kluboví předchůdci Jakub Hrstka s Jurkou hrají prim v reprezentaci. „Z Německa mám do ní blíž.“