Basketbalisté přišli o hvězdu, Veselý se z mistrovství Evropy omluvil

Veselý má za sebou dva skvělé ročníky, v předchozím patřil ke kandidátům na nejužitečnějšího hráče Euroligy, letos dokonce druhou nejlepší soutěž světa po NBA pomohl Fenerbahce vyhrát.

A dlouho se zdálo, že se dobrou formu bude snažit na evropském šampionátu využít k vylepšení předloňského českého maxima v podobě sedmého místa. Jenže nakonec trenérovi Ronenu Ginzburgovi oznámil, že se do přípravy nezapojí.

„Je to pro nás překvapení, protože jsme doufali, že bude s týmem, ale bohužel se rozhodl, že nepojede. Samozřejmě nejsme jediná reprezentace, která přišla o důležitého hráče, ale pro český tým je to velká ztráta a naši situaci to dělá mnohem těžší než na začátku,“ uvedl Ginzburg.

„Je mi líto, ale nebudu součástí reprezentace na letošním EuroBasketu. Mám po dlouhé, náročné a úspěšné sezoně s Fenerbahce a jsem fyzicky i psychicky vyčerpán,“ přidal v tiskové zprávě Veselý, který se chce věnovat i rodině a novomanželce.

„Na konci července jsem se oženil, což pro mě bylo osobně obrovsky důležité a cítím, že se nemůžu během dvou týdnů adekvátně připravit na náročný turnaj, jako je EuroBasket. Risk zranění a špatné formy a tím poznamenání příští sezony může mít hodně negativní vliv,“ vysvětlil své rozhodnutí.

„Není pro mě jednoduché nebýt součástí týmů, ale bohužel je moje neúčast nejlepším řešením. Přeji klukům vše nej a samozřejmě je budu na dálku povzbuzovat.“