Válec jménem Fenerbahce. Veselý a spol. ničí soupeře nebývalým způsobem

V pátek od 17:30 bude Real Madrid v semifinále hájit pozici nejlepšího celku základní části. Ale lze ho vůbec označit za favorita?

Final Four hostí istanbulská aréna Sinan Erdem Dome a valná většina z 16 000 diváků bude fandit Fenerbahce. Řevnivost mezi tureckými kluby sice panuje ohromná, ale národní cíl - nalepení národní vlajky k nejprestižnějšímu poháru - znamená víc.

Zvlášť když Fenerbahce loni prohrálo ve finále až v prodloužení a předloni bylo na Final Four čtvrté. Teď zní jeho úkol jasně - završit veleúspěšné období oslavami.

„Pro tento víkend jsem fanouškem Fenerbahce,“ shrnul to za všechny David Blatt, izraelsko-americký trenér konkurenční Darüssafaky.

„Chci, aby našel liga získala uznání, jaké si zaslouží,“ zabrnkal ještě jednou na tureckou notu.

A teď to hlavní: ve pohodě jsou samotní hráči. Konečně jsou všichni zdraví, konečně ukazují svou plnou sílu.

Ve čtvrtfinále Euroligy přejeli Panathinaikos Atény 3:0 na zápasy, přestože začínali v řecké metropoli.

Vyhrát v play-off dvě venkovní utkání se jim povedlo jako prvním v euroligové historii. Ponížený Panathinaikos ta porážka málem rozložila, ale výsledek byl spíš ukázkou aktuálních sil.

Protože závěr turecké ligy proběhl jako jedna velká pozvánka na finálový turnaj Euroligy.

Nejprve Fenerbahce doma v souboji prvního s druhým přejelo ambiciózní Besiktas 93:76 (český pivot Jan Veselý k tomu pomohl 12 body).

Pak došlo na reprízu loňského ligového finále, Fenerbahce jelo na hřiště Anadolu Efes Istanbul a ponížilo ho 96:57. Byla to nejvyšší výhra v historii vzájemného poměřování. A Anadolu, to je přitom tým, který o euroligové Final Four nedávno bojoval až do pátého čtvrtfinále s Olympiakosem Pireus.

V závěrečném kole základní části Fenerbahce sejmulo poslední TED Kolejliler Ankara na jeho palubovce 101:55. Statistiky jednotlivých hráčů nebyly podstatné, proti Anadolu se mohly opory brzy šetřit, proti TED řada z nich - včetně Veselého - ani nenastoupila.

Bogdan Bogdanovič z Fenerbahce Istanbul a jeho trenér Željko Obradovič.

Jednu výjimku ale udělejme: střeleckou vizitku v Ankaře ukázal James Nunnally, když trefil osm trojek a zapsal si 40 bodů. I jeden z náhradníků má ten správný apetit...

S Realem Madrid to bude v pátek bitva pravých gigantů evropské basketbalu. Na vítěze pak v neděli čeká lepší z dua CSKA Moskva - Olympiakos Pireus. Všechny zápasy Final Four vysílá přímým přenosem stanice O2 TV Sport.