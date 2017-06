Tenista Mertl pendloval mezi kurty v Jablonci a pražskou porodnicí

V něm už ale bývalý český daviscupový reprezentant a pětka jabloneckého turnaje na o dvanáct let mladšího Brazilce nestačil a za 70 minut padl 1:6 a 4:6.

„On hrál takový udržovací tenis, hodně to spinoval, míče skákaly vysoko, bylo potřeba s ním hrát dlouhé výměny a připravit si to. Ale na to už jsem neměl po tom hektickém týdnu moc sil a bylo to hodně náročné,“ přiznal poražený finalista Jan Mertl z I.ČLTK Praha, který byl včera na světovém žebříčku ATP na 374. místě.

Jak vlastně prožíval nejlepší český hráč na jabloneckém turnaji konec týdne? „Od pátku jsem skoro nespal, protože jsem byl pořád na telefonu. V sobotu ráno ve dvě hodiny jsem jel do porodnice a jakmile se to narodilo, tak jsem jel sem do Jablonce odehrát semifinále,“ popsal Jan Mertl.

„Hráli jsme to asi dvě a půl hodiny a zase jsem vyrazil zpátky do Prahy do porodnice, fakt hektika. Na neděli jsem se konečně už jakžtakž vyspal, ale ty síly mi ve finále už stejně chyběly a navíc jsem si moc nepomohl servisem. A možná jsem byl hlavou spíš u dcery než na kurtu. V sobotu v semifinále jsem tuhle situaci v takové nějaké euforii ještě zvládl, ale ve finále už ne,“ řekl Mertl.

Vítěz jabloneckého turnaje Futures 23letý Bruno Sant’Anna z Brazílie figuroval ve včerejším pořadí ATP až na 462. příčce, ale po triumfu v Horní Proseči si o hodně polepší, protože si do světového pořadí připíše 18 bodů.