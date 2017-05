Hra o smlouvy. Pro Hirta se z Gira otevírá cesta do prvodivizního týmu

Čeští cyklisté a jejich budoucnost Roman Kreuziger (31)

V australské Orice má kontrakt do konce roku 2018. Letos se má představit na Tour, společně s lídry týmu Chavesem a S. Yatesem. Zdeněk Štybar (31)

Končí mu smlouva v Quick-Stepu a rozmýšlí se, zda jej po sedmi letech opustí. Druhý muž z monumentu Paříž–Roubaix by v jiných týmech mohl být jediným lídrem na prestižní klasiky, což v belgické stáji patrně nebude (jsou zde Gilbert, Gaviria, Terpstra). Petr Vakoč (24)

Také jemu dobíhá smlouva v Quick-Stepu, dosud zde byl velmi spokojen, mohl by prodloužit. Podobně jako Štybar by se měl v této sezoně představit na Tour nebo na Vueltě. Leopold König (29)

I pro příští sezonu má podepsáno v německé Boře, letos však kvůli zranění kolena zatím nezávodí, musel vypustit Giro. Už opět trénuje. Stihne Tour, nebo až Vueltu? Jan Bárta (32)

Končí mu tříletý kontrakt v Boře, kde v posledních letech nepatřil mezi oblíbence vedení. Nyní startuje na Giru, ale kde bude za rok? O možném prodloužení smlouvy zatím nejednal. Ondřej Cink (26)

Po zimním přesunu z horských kol na silnici dostal roční kontrakt ve stáji Bahrain Merida a kvalitními jarními výkony si řekl o jeho prodloužení. Tým jej letos zařadil i do širšího výběru pro Tour. Jan Hirt (26)

Tři roky hájil barvy druhodivizní polské stáje CCC, kde má smlouvu do konce této sezony. Zdařilým debutem na Giru se přihlásil o atraktivní nabídku z některého prvodivizního týmu. Michal Schlegel (21)

S CCC má podepsáno i na další sezonu, kdy by jeho role v týmu měla být ještě výraznější než letos. Třeba znovu právě na italské Grand Tour. František Sisr (24)

Třetí Čech v oranžovém polském týmu, letos na něj místo v sestavě na Giro nevybilo. Smlouvu má stejně jako Schlegel do konce roku 2018.