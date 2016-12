Milenci z All-Star o Vánocích, svých přednostech a šanci na triumf

„Vánoce trávíme odděleně, protože já se přes rok na Moravu moc nedostanu, Tereza domů taky ne, takže jsme zvolili tuhle variantu,“ vysvětlil podkošový Válečník Krakovič, který dres vicemistra Kooperativa NBL obléká první sezonu.

Volno dostal stejně jako ostatní členové týmu jen na čtyři dny. Kvůli zápasu v Opavě 27. prosince se musí hlásit na tréninku už na Boží hod.

Nesnadnou cestu ke společně prožitým vánočním svátkům dokládá i partnerka Tereza. „Zatím jsme je trávili odděleně skoro pokaždé, jen před dvěma lety byl Kuba na Vánoce u nás, když jsem hrála půl roku v Polsku a neviděli jsme se vůbec. Minulou sezonu jsme ve Francii zase byli spolu celou dobu a rozjeli se domů právě až před svátky. Příští rok už ale plánujeme Vánoce společné,“ informuje vicemistryně světa z roku 2010.

Než se ve čtvrtek dostala k tomuto vánočnímu hovoru, měla doma na starosti i pečení cukroví. „Většinou přijíždím, když už je skoro všechno hotové, ale každý rok mám tradici, že aspoň nějaké cukroví udělám. A pak ještě ozdobím stromeček, jinak už mají naši všechno hotové.“

Děčínský pivot Jakub Krakovič oslavuje akci svého spoluhráče.

I během sezony není sbližovací logistika basketbalového páru právě snadná. „Máme to tak od začátku našeho vztahu. Většinou, když hrajeme v sobotu někde venku, tak v neděli se snažíme být spolu. Pokud máme zápas doma v Děčíně, tak za Terezou vyrážím, jen když jede nějaké dobré spojení, protože to jsou minimálně tři čtyři hodiny vlakem nebo autobusem,“ popisuje Krakovič.

Už 29. prosince bude ovšem své slečně hodně blízko. A navíc na veřejném fóru, při velmi sledované akci. Jakuba s Terezou totiž čeká společné vystoupení ve štafetě při dovednostní soutěži v All-Star Kooperativa NBL - na domácí děčínské půdě.

„Je to pro mě novinka, vím to jen pár dnů. Bude to ale zajímavé. Jen doufám, že tam nebude třeba nějakých velkých výkonů a moc se neztrapníme,“ směje se Krakovič.

„Jak se těším? No, hrozně,“ odpoví s nádechem ironie Pecková. „Vím to od středy a ještě jsem to zkusila „zahrát“, jestli by mě nemohl někdo zastoupit, ale bylo mi řečeno, že jako pár bychom měli nastoupit spolu.“

Opora KP Brno přiznává obavy. „Nevím, co všechno se tam dělá, ale Kuba bude určitě chtít vyhrát, tak musím už na Boží hod jít trénovat,“ směje se. „Budu se ale snažit to Kubovi a celému týmu nezkazit.“

Jakub Krakovič (vpravo) v dresu Děčína.

To, že o ničem jiném než o výhře neuvažuje, partner samozřejmě potvrdil. „Půjdeme jednoznačně na vítězství. Uvidíme, jak nám zafunguje týmová chemie,“ dodal ještě směrem k dosud neznámým parťákům z řad hráčů na vozíku a severočeských celebrit.

A protože půjde o dovednostní klání, přichází na řadu i vzájemné porovnání Jakuba a Terezy v rozličných basketbalových disciplínách. Tou první je dribling a hra jeden na jednoho.

„V tom jsem samozřejmě lepší já,“ směje se nahlas Krakovič.

„Určitě já,“ kontruje rovněž se smíchem Pecková, která nevěděla, jak odpovídal partner. Pak se ale přece jen opraví: „Asi to bude Kuba.“

U „crossoveru“, tedy prudké změny směru driblingu s přehození míče z jedné ruky do druhé, už to dopadlo trochu jinak. „I v tomhle si na Terez věřím,“ hlásí sebejistě Jakub. „Tak tady si myslím, že to budu já. Je mi ale jasné, že Kuba řekl sebe, to ovšem lítá až ke stropu,“ chechtá se křídlo z KP Brno.

Tereza Pecková (zelený dres) Valosunu Brno střílí na ostravský koš.

Co dribling za tělem? „Zase já, to je bezkonkurenční,“ nepochybuje muž. „To mám taky lepší já,“ nevzdává se žena.

Povolí až při prohození míče mezi nohama, kde se s Krakovičem shodne: „Jo, tohle bych nechala Kubovi.“

Ovšem pak přichází na řadu její silná disciplína - trojky. V ŽBL letos počítá 1,5 trefy na utkání s úspěšností 38,5 procenta.

„Tady budu soudný a podpořím Terezu, navíc ona jde na All-Star i do soutěže v trojkách, takže tady je kvalita na její straně,“ uznává Válečník, který v této ligové sezoně zpoza oblouku ještě nevypálil.

„V trojkách bych ho vyklepla,“ potvrzuje smějící se Tereza. „Kuba trojku taky umí dát, ale v zápasech je moc nestřílí. A kolik by kdo dal z deseti? Já bych v dobrý den trefila sedm, ale i Kuba by mohl dát pět. Teď, jak jsem to řekla, ale v soutěži nedám nic,“ obává se.

„Nikdy jsem v takové soutěži nebyla, bude to úplně jiné než v zápase. Všichni mi radí, ať si to hlavně předtím zkusím, tak doufám, že si neudělám ostudu. Kája Elhotová to v minulé sezoně zvládla super a ovládla to celé, když jí tam padlo skoro všechno. A to bude těžké překonat.“

Exhibice brněnských basketbalistů Hvězdy spolu: Tereza Pecková (v modrém) pod tlakem, zezadu se ji pokouší obrat o míč Romana Hejdová, zepředu Jakub Krakovič.

Ještě nám ale zbývají trestné hody. Než oba respondenti odpoví, povězme si, že Tereza si letos drží úspěšnost 83 procent, partner je na skromných 52.

„Ou, tak to je záludná otázka, ale povolím ještě v jedné disciplíně, kde je lepší Tereza. Můj tip je, že ona by z deseti dala deset a já devět,“ rozesměje se. „Devět ku sedmi,“ opravuje Tereza.

Dotazník uzavírá bod „pivotmanská práce“ a tady má jasně navrch muž.

„Není vůbec o čem se bavit,“ sedí pevně v sedle Krakovič. „Snažím se Tereze dávat školení, ale bohužel jsme se ještě nedostali na úroveň, aby to mohla používat v zápasech.“

Svou imunitu vůči lekcím partnera potvrzuje i jeho „žačka“. „Tohle je Kubova parketa, ta jeho „ucha“, jak říkáme střelám přes hlavu. Vždycky, když jsme spolu byli v hale, tak mě v tom školil, ale já už se to nenaučím. Radši to budu dál odpalovat z dálky,“ informuje soupeřky.