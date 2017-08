Po roce na rozcestí. Půjde Kornfeil do elitního týmu? Či o třídu výš?

Pod pojmem tragédie by si člověk měl představit jiná životní úskalí, než jsou sportovní nezdary. Přesto se dá Kornfeilův drsný výraz pochopit. Tohle je jeho osmá celá sezona v motocyklovém mistrovství světa, jenže tak bídné chvíle ještě neprožíval. Bodoval jen v jediném závodě Moto3 a žádné optimistické vyhlídky nelze čekat ani před nedělním Brnem. „Ale snad lidi vědí, co ve mně je. Loni jsem byl osmý nejlepší na světě, tak snad pochopí, že vada není vždy jen ve sportovci.“

Vada je teď jiná. Jmenuje se motorka, a k dokonalosti má daleko. Její základní nedostatek se projevuje při výjezdu ze zatáček – nezvládá rychle akcelerovat. „Jako když si v autě špatně podřadíte a zatáčku místo na dvojku projedete na čtyřku. Jakmile vyjíždím ze zatáček, než se motorka sebere, jsou ostatní pryč,“ vysvětluje. „Nefunguje od 8 tisíc do 9 a půl tisíce otáček.“

Brečet, vymlouvat se, to nemá smysl. Tu cestu si zvolil sám, když se po minulé sezoně přestoupil do německého týmu Peugeot MC Saxoprint. Stáj si pochvaluje, líčí, jak skvěle se dělá s mechaniky, jak rozumný je zámožný německý šéf.

Program v Brně Závody a doprovodné akce Čtvrtek

Exhibiční závody na motorových surfech na Brněnské přehradě



Exhibiční závody na motorových surfech na Brněnské přehradě Pátek

Tréninky všech kategorií od 9.00

Tréninky všech kategorií od 9.00 Sobota

Tréninky všech kategorií od 9.00, kvalifikace od 12.35

Tréninky všech kategorií od 9.00, kvalifikace od 12.35 Neděle

Závod Moto3 (11.00, Kornfeil)

Závod Moto2 (12.20, Hanika)

Závod MotoGP (14.00, Abraham)

Jenže... Jen dvakrát se mu v kariéře stalo, že u jednoho týmu vydržel dvě sezony, jinak je rok co rok střídá. To ho sráží, dokola si tak zvyká na nové mechaniky, jiný přístup k práci i vzájemnou důvěru. Ač je mu 24 let a v mistrovství světa odjel už 136 závodů, stejně se před sezonou často ocitá znovu na začátku.

„Je to blbě. Všichni piloti, kteří jedou špičku, jsou v týmech dva tři roky. Je to logické, protože se za tu dobu sehrajete. Po třech letech v týmu jsem už šéfmechanikovi nemusel nic říkat, podle mého výrazu poznal, co chci. Pak jste kamarádi a celý ten vztah se posune jinam. Zároveň poznáte, jestli je ten člověk levý, nebo mu můžete věřit. To, když jste v týmu jen rok, nepoznáte,“ říká bývalý jezdec Lukáš Pešek.

Kornfeil si je těch slov vědom. Jenže znovu se teď – v době, kdy se v motocyklovém světě dolaďují kontrakty na příští rok – ocitá na křižovatce. A vedou z ní tři směry. Buď bude pokračovat ve stávajícím týmu, který bídné stroje Mahindra vymění za KTM, nebo se rozhodne pro další změnu stáje. Anebo?

Po osmi letech v nejnižší třídě se může přesunout o level výš. „Lákalo by mě to, ale upřímně říkám, že po neúspěšné sezoně v Moto3 se mi moc do Moto2 jít nechce. Ta sezona tam může být taky neúspěšná, protože se budu učit. Takže spíš tíhnu k Moto3, abych v top týmu dokázal udělat skvělý výsledek.“

Velká cena v Brně Kteří Češi se zúčastní Jakub Kornfeil (Moto3) V nejslabší třídě není zkušenějšího jezdce, než je Čech Kornfeil. Letos ale prožívá bídné časy, bodoval jen při závodě ve Francii, i proto si kvůli síle své motorky přeje déšť. „To by mi pomohlo,“ nezastírá. Karel Hanika (Moto2) Talentovanému pilotovi se po výhře v juniorské sérii věštila velká budoucnost. Po dvou letech ale z MS kvůli špatným výsledkům zmizel. Teď se vrací na divokou kartu ve třídě Moto2. Češi tak budou mít zástupce ve všech třídách. Moc šancí si ale nedává: „Bodová patnáctka by byla neskutečná, ale od toho jsem strašně moc daleko.“ Karel Abraham (MotoGP) Loni v Brně po 11 letech chyběl, to když se rozhodl na rok okusit seriál superbiků. Teď je ale zpět. „Věřím, že jsem se změnil. Získal jsem zkušenosti, když jedu v nezávislém týmu. Taky na mě zatlačili v přístupu. Ne, že bych ho měl špatný, ale prostě abych dělal určité věci trošku jinak. Třeba abych změnil trénink a hlavně se lépe věnoval rehabilitacím,“ přiznává Abraham, který startuje v týmu Pull&Bear Aspar. Kromě tří zmíněných Čechů se víkendu na Masarykově okruhu zúčastní i Filip Řeháček a Filip Salač v doprovodných juniorských závodech.

Není to zbabělost, spíš pragmatická volba. Tuší, že po případných dvou zpackaných ročnících by přízeň sponzorů mohla opadnout a on by klidně mohl být na dlažbě.

I Lukáš Pešek, hodně protřelý z motocyklového prostředí, míní: „Pokud nemá sponzora na dalších pět let, pak chodit do Moto2 nemá logiku. Je to kategorie, která je zase jinde. A nejsem si jistý, že kdyby šel do Moto2, že bude rychlý.“

Kornfeil navíc přiznává, že mezi nabídkami, které dostal, je i nějaká z elitního týmu, který závodí na značce Honda. A ta i příští rok má mít v Moto3 před konkurencí náskok. „Možná se povede, že příští rok pojedu v dobrém týmu s dobrým kolegou i dobrou technikou.“

Jasno bude na konci prázdnin a Kornfeilovi má pomoci, že je v nejnižší třídě už osmiletým „inventářem“. „Dvě tři sezony zpět týmy hledaly mladé jezdce ze španělského mistrovství i Rookies Cupu. Teď ale spíš sázejí na zkušené jezdce, kteří jsou v šampionátu mraky let a dokážou být rychlí okamžitě po angažování. To je situace, která by mi mohla hrát do karet.“

Jaký potenciál tedy v sobě Kornfeil na silné mašině může skrývat? Může vyhrávat? Či snad bojovat o titul? Nebo pilot, který byl dvakrát druhý a jednou třetí, za osm let dosáhl stropu? „Má tři pódia, což za tu dobu není moc. Zároveň jsou jezdci, kteří nemají tři pódia za celou kariéru, takže bych to neshazoval. Ale nemyslím si, že se někam výkonnostně dál posune, ovšem s trochou štěstí dokáže vyhrát závod,“ míní Lukáš Pešek, poslední český vítěz v nejnižší třídě.