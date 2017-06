Víru obětovala tenisu. Jak tenistka z Tuniska píše v Paříži historii

Kdyby se Laura Siegemundová neodhlásila kvůli zranění, dvaadvacetiletá Tunisanka, 114. hráčka žebříčku WTA, by v Paříži vůbec nestartovala.

Ale ve středu přemohla šampionku z loňského Turnaje mistryň Dominiku Cibulkovou 6:4, 6:3 a slavila historickou výhru. Jako první „lucky loser“ po 21 letech prošla do 3. kola Roland Garros. Navíc je tak daleko na grandslamu jako vůbec první reprezentantka arabských zemí.

Po utkání slavila vítězství hodně emotivně s vlajkou své země, kterou si vzala z tribuny. „Fanoušci mi hodně pomohli,“ děkovala.

„No, když vyhraju, reprezentuju celý arabský svět a když prohraju, snažím se být prostě jen Ons Jabeuerová,“ řekla s úsměvem. „Pro mě už to není jen o Tunisku. Je to o celém arabském světě, africkém kontinentu. Je to skvělé, protože mi připadá, že naše země je větší a větší.“

Ons Jabeuerová právě prožívá krásnou tenisovou pohádku, ale nechová se jako vzorná muslimka. Při utkání nenosí šátek a neslaví ramadán, svátek, při němž se drží půst. „Nemůžu hrát bez pití a bez jídla,“ omlouvala se. „Ale po turnaji to doženu. Nebudu schopná to dělat 30 dní, ale musím to udělat před dalším ramadánem.“

Juniorská šampionka z roku 2011 se však teď soustředí plně na tenis, pokračuje v odkazu Selimy Sfarové, která v roce 2008 jako první Arabka vyhrála grandslamový zápas a prorazila do první stovky žebříčku.

„Nejde popsat, jak se cítím. Děkuju všem za podporu,“ napsala na Twitteru a vzývala i Alláha. Snad aby jí odpustil, že nyní není tak ortodoxní věřící.

„Nebyl na mě žádný tlak. Pokaždé když hraju proti lépe postavené soupeřce, zvlášť v top ten, není na mě žádný tlak. Byl to neuvěřitelný zápas, hrála jsem velmi dobře,“ pochválila se Jabeuerová.

V dalším kole vyzve Timeu Bacsinszkou ze Švýcarska, semifinalistku z roku 2015. Že by se postarala o další překvapení? Když bůh dá...