Skvělý vstup Pardubic? Teichman: Plníme taktiku a neděláme chyby

V prvním kole doma porazili 5:4 mnohonásobné české mistry z Tatranu Střešovice. Ve druhém smetli v Ústí nad Labem nováčka nejvyšší soutěže 9:2. Ale i když z nich mají pochopitelně radost, pardubičtí florbalisté se těmihle výsledky nějak přehnaně neopájejí. Uplynulá léta mezi elitou je v tom směru dostatečně vycvičila.

„Víme, že se silnými soupeři jsme v předchozích sezonách byli schopni uhrát dobré výsledky, ale se slabými, které jsme potřebovali porážet, se nám to nedařilo. Tohle si všichni uvědomují, takže euforie po těch výhrách nebyla taková,“ říká 26letý forvard Sokola Ivo Teichman hlavně s ohledem na triumf nad legendárním Tatranem.

Jak je možné, že jste v tabulce na svazovém webu až druzí za Otrokovicemi, přestože máte stejný počet bodů (6) i rozdíl skóre, ale ve váš prospěch hraje vyšší počet nastřílených branek?

Tohle je uvedené právě jen na stránkách Českého florbalu, mají to tam špatně. V úvodních kolech to asi moc neřešili, je to srovnané podle abecedy. Jinde to měli správně, jsme první.

Na tabulku se každopádně dívá hezky.

Dívá, ale odehrána jsou jenom dvě kola, a to ještě ne kompletně. Takže to není moc vypovídající.

Čemu vděčíte za páteční vítězství nad střešovickým Tatranem?

Týmovému výkonu. Oproti minulosti jsme s ním teď dokázali plnit taktické pokyny a nedělat chyby, které nás dřív stály zápasy. Bylo tam odhodlání, patřičné nasazení a vůbec naladění do zápasu. Ten přístup byl klíčový.

Soupeř chvíli před koncem vyrovnal na 4:4, než jej definitivně zlomil vítězný gól zadáka Václava Oubrechta. Ale s výjimkou přesilovek se nezdálo, že by vás byl schopen dostat pod souvislejší tlak tak jako dříve, když nutně potřeboval skórovat. Souhlasíte?

My jsme dobře reagovali na jejich pres, což byl předpoklad k tomu, abychom se pod ten tlak nedostávali. Ve hře nebyly chyby, ze kterých jsme v předchozích vzájemných utkáních lehce inkasovali. Naopak jsme z toho chodili i do brejků. Hráli jsme to, co jsme chtěli.

Za Tatran stále chytá 39letý Tomáš Kafka. Přitom gólmanský post je ve florbale pro tělo extrémně nešetrný. Nekroutíte hlavou, když ho vidíte v bráně?

Má stále svoji kvalitu, ale myslím, že v Tatranu jsou i lepší gólmani, třeba Michal Rebro. Ale nevím, jak to tam mají. Kafkova role by podle mě už spíš měla být předávání zkušeností mladým.

V Ústí nad Labem jste vyrovnával na 1:1 v poslední minutě první třetiny, až potom jste protivníka rozebrali. Museli jste se na hřišti nováčka superligy rozkoukat?

To ani ne. Nepadaly nám tam šance. Ústí navíc nastoupilo k prvnímu domácímu zápasu, bylo jasné, že ho diváci poženou, že jeho hráči budou nabuzení. Ale věděli jsme, že další příležitosti přijdou a že bychom měli být lepší. To se pak postupně potvrdilo.

S čím na vás Ústečtí vyrukovali?

Bylo poznat, že chtějí hrát z obrany a hrozit z brejků, z každé šance se tlačili do střelby, protože jich moc neměli. Až na konci zápasu se hra víc otevřela.

Vašemu týmu chybí zraněný kanonýr Martin Zozulák. Je to hodně znát? Jak se vám s jeho absencí podařilo vypořádat?

Jak je vidět z výsledků, zvládáme to. Týmu je užitečná jeho pozice trenéra. Nejtěžší bylo asi najít optimální sestavu, vazby hráčů. Muselo se to trochu zpřeházet. Zatím to vypadá velmi dobře, góly dávají všechny tři lajny. Ale Martin by nám na hřišti určitě hodně pomohl.

Jednou z vašich posil je bývalý hokejbalový reprezentační centr Jan Bílý, který ovšem v Sokole hraje obránce. Jak se vám coby spoluhráč zamlouvá?

Ten post mu myslím vyhovuje. Je důrazný, hraje s lehkostí, jednoduše a účinně. Díky svému přehledu dobře přerušuje soupeřovy útoky. Je to hodně platný hráč, takový tu doteď chyběl.

Co další bek Jiří Jedlička, který do Pardubic přišel ze Svitav?

Z první ligy je na tom rychlostně výborně, ale zdaleka nemá tolik zkušeností jako Honza, i když na rozdíl od něj hraje celou dobu florbal. Jeví se velmi dobře, je v něm velký potenciál. Uvidíme, jak bude dál pracovat. Ale to platí i o všech klucích, kteří tým doplnili (například z juniorky).

Další utkání vás čeká v sobotu 16. září od 14 hodin v Tipsport areně proti Znojmu, kde si budete chtít vzít zpátky divácký rekord extraligy. Jak se na tuhle akci těšíte?

Moc, v aréně nehrajete každý den. Minule tam na Tatran přišlo přes dva tisíce lidí, a jestli se rekord se Znojmem opravdu podaří překonat, bude tam výborná atmosféra. Chystaný program i show z toho udělají nadstandardní zápas. Přípravy tomu odpovídají.

Účastníte se jich osobně?

Ano, podílím se na dětském turnaji Junior Sokol Cup, který je součástí doprovodného programu a bude probíhat po celý víkend. Je tam přihlášeno sedmdesát mládežnických družstev.