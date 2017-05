Trenéra trápí koleno Karolíny Elhotové, na ME se neobjeví Hausknechtová

„Dá se říct, že naše očekávání se na turnaji naplnila. Byla to pro nás velmi kvalitní herní příprava. Přijela sem výborná evropská družstva a Čína a byl to bezvadně zorganizovaný turnaj se vším všudy,“ pochválil Beneš organizátory turnaje, který se letos konal už posedmé.

Češky, které se připravují na blížící se domácí mistrovství Evropy, na turnaji nejprve podlehly Lotyšsku, i když měly šestnáctibodový náskok, o den později nestačily na Čínu, přestože vedly o jedenáct bodů.

„Všichni víme, že na tomhle turnaji se hrálo spíše než o umístění o zlepšení výkonu. O výkonu bych řekl, že bylo střídavě oblačno. Je to tím, že herní přípravu teprve začínáme a výkony jsou zatím hodně nevyvážené a neučesané,“ poukazuje Beneš na fakt, že hráčky dosud pilovaly hlavně kondici bez míče.

Reprezentantky se po utkání rozjely do svých domovů, protože je čeká krátké volno, ale už ve středu příprava pokračuje další herní fází.

„Teď nás čeká dva dny volna. Ve středu ale už začínáme v Trutnově. Bude tam ještě víc herní stránky a čekají nás dva zápasy se Slovenskem v pátek a v sobotu. Potom už se přesuneme do Hradce Králové, kde nám začíná poslední finálový blok. Tam už si budeme zvykat na halu, na prostředí, na ubytování. V Hradci nás čekají modelové zápasy s Chorvatskem a naším výběrem na univerziádu,“ popsal Beneš program družstva pro následující dny.

Tento program se však už netýká Jany Hausknechtové z Handicapu Brno, kterou trenéři vyřadili při zužování kádru.

„Je to vždycky nepříjemné rozhodnutí, ale první hráčka, která nás opustí ne ze zdravotních důvodů, ale z těch výkonnostních je Jana Hausknechtová,“ prozradil Beneš.

Trenéra teď trápí hlavně zdravotní problémy Karolíny Elhotové. Sestra kapitánky týmu si v pátečním tvrdém duelu s Lotyšskem podvrtla koleno a turnaj pro ni skončil.

„Karolína Elhotová byla na magnetické rezonanci, která vyloučila vážnější poškození. Má to koleno ale docela dost bolestivé, takže uvidíme, jak to bude vypadat. Má na rekonvalescenci málo času, ale já věřím, že se dá do kupy a bude platnou hráčkou,“ věří Beneš.