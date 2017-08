KP bez cizinek, zato s hvězdou. Burgrová se těší na brněnské loučení

Když se po tréninku v královopolské hale rozhlédla po tribunách, pocítila Ilona Burgrová závan nostalgie. „Říkala jsem si, že tady všude bylo plno,“ vrátila se myšlenkami ke světovému šampionátu v roce 2010, na němž Češky senzačně urvaly stříbro. A bezmála dvoumetrová basketbalistka byla mezi nimi. „Je to moc hezká vzpomínka. A jsem moc ráda, že nevzpomínám sama, ale také spousta českých fanoušků.“

Před sedmi lety zažila Burgrová nejslastnější chvíle kariéry. Příští rok ji hodlá s vidinou založení rodiny uzavřít. „Myslím, že pro sportovce je důležité si říct, kdy skončit. Dalo by se to protahovat pořád dál a dál, ale tomu se chci vyhnout. A zároveň chci, aby moje vlastní slovo mělo nějakou váhu,“ vysvětluje třiatřicetiletá pivotka.

Po červnovém mistrovství Evropy se nadobro rozloučila s reprezentačním dresem. Vzápětí dala sbohem také českému vládci USK Praha, za nějž válela šest let a užila si s ním euroligový triumf. „Chtěla jsem si v poslední sezoně opravdu zahrát. USK je velmi kvalitní a ambiciózní tým, takže si myslím, že bych si tam poslední rok hráčsky tolik neužila,“ svěřuje se Burgrová.

Pro svůj poslední „tanec“ si nakonec vybrala brněnské KP. „Rozhodlo víc věcí. Brno je basketbalové, i město samotné má skvělou atmosféru. Také už jsem věděla, jaké hráčky budou v týmu, což mě zviklalo ještě víc. A klub bude hrát EuroCup, což bylo poslední lákadlo.“

Už tak nabitý brněnský kádr tím dostal ještě větší šmrnc. „Ilona je kamarádský typ, který se výborně hodí do kabiny. A co má za sebou po basketbalové stránce, to každý ví,“ mne si nad novou posilou ruce klubový šéf Richard Foltýn.

KP kromě ní získalo také další bývalou vicemistryni světa Editu Šujanovou, zkušenou střelkyni Milenu Prokešovou, křídelnici Moniku Verlíkovou či mimořádně nadanou rozehrávačku Gabrielu Andělovou. Pláchla naopak americká podkošová opora Stephanie Maddenová. „Chtěli jsme ji udržet za každou cenu, ale když už se to nepovedlo, přivedli jsme adekvátní náhradu,“ podotkl Foltýn.

Loni bronzový celek ligy se tak letos pustí do boje v podstatě bez cizinek, tou jedinou je Slovenka. „Až sezona ukáže, jestli je to výhoda, nebo ne. Cizinky mohou svým odlišným stylem oživit český stereotyp, ale někdy tým rozhodí tak, že nikdo neví co a jak,“ říká Burgrová. „Myslím, že na domácí úrovni to zvládneme. Uvidíme, jak se s tím popereme v EuroCupu. Ale složil se docela slušný kádr a alespoň obhájit loňský výsledek bereme jako povinnost.“