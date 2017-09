Pro takové zápasy jsem se narodila, řekla hvězda večera Kvitová

Cítila únavu z vypjatého utkání. Podstupovala už aspoň šestý rozhovor. Blížila se půlnoc. Přesto její velké bledě modré oči zářily jako dva měsíce.

Sedmadvacetiletá blondýna se v neděli zaskvěla v New Yorku, zdolala světovou trojku Garbine Muguruzaovou 7:6, 6:3 a zaznamenala nejcennější triumf od chvíle, kdy se v květnu vrátila do práce po prosincovém přepadení.

Když jste hned na druhém turnaji v Birminghamu získala titul, ptala jste se, jestli je to vůbec možné. Žasnete tady víc?

Tady je to ještě neuvěřitelnější než v Birminghamu. Tam jsem neporazila žádnou top hráčku, snad jen Mladenovicová byla ve dvacítce. Vyřadit Garbine je úplně něco jiného. Ale hlava se mi netočí. Zůstávám nohama na zemi, turnaj pokračuje.

Dá se tohle vítězství srovnat s nějakým úspěchem před zraněním a operací?

Je to úplně jiné než předtím. Byl pro mě opravdu silný zážitek nastoupit na centrkurt při Night Session. Poprvé jsem letos hrála s tak dobrou soupeřku. Takové zápasy mám nejradši.

Cítíte, že máte po comebacku větší podporu fanoušků?

Připadá mi, že to tak je. Nejenom na kurtu, ale taky třeba když jdu z tréninku. Teď jsem byla na rozhovoru v televizi ESPN a lidi na mě křičeli, jak jsou rádi, že jsem zpátky. Je to jiné a hlubší, což bylo vidět hlavně při mečbolech, kdy diváci udělali obrovský rámus.

Co vás nejvíc baví na velkých zápasech?

Čekala jsem na ně celou dobu. Když jsem měla ruku v dlaze a viděla zápasy z Laver Areny při Australian Open, tak mi vůbec nebylo dobře. O to víc jsem byla dneska nervozní před zápasem, těžko jsem se rozhýbávala. Když pak přijdete na stadion v úplné tmě a světlo září jenom na vás, tak to je úplně něco jiného než na ostatních grandslamech. Pak se rozsvítí a vy vidíte, kolik je na tribunách lidí. Pro tohle jsem se asi narodila.

Nezvykle výrazně jste zvednutou paží slavila povedený úder. Hodně jste křičela. Stáváte se na Ashe Stadium součástí show? Ukážete v ní víc emocí?

Byl to hrozně těžký forhend, tak jsem se musela pochválit, ne? (směje se) To jsme včera viděli i na Rafovi Nadalovi, jak se hecuje. Takovým hráčům to pomáhá.

Jste ve čtvrtfinále. Hoří ve vás touha dotáhnout to na turnaji daleko? Uvědomujete si, jakou jste si vytvořila šanci?

Vůbec nehořím. Jsem na US Open podruhé ve čtvrtfinále. S Venus Williamsovou čekám další bitvu. Ale neřeším to. Přijela jsem zkusit první kolo. Pak druhé... Jdu postupně. Teď půjdu zkusit další mač. Ať to dopadne jakkoliv, už čtvrtfinále je dobrý úspěch.