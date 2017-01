Hradecký asistent Volejník: Chtěli jsme hrát basketbal a ne jen zápas odehrát

„Chtěli jsme hrát basketbal a ne jen zápas odehrát. A to se nám povedlo, jsme spokojeni,“ netajil po zápase Miroslav Volejník, šéf hradeckého klubu a zároveň asistent trenérky Romany Ptáčkové.

Hlavně začátek vám vyšel, v první čtvrtině jste vedli, nakonec skončila nerozhodně 23:23...

Šli jsme do toho s tím, že chceme hrát, že nic nevypouštíme i přesto, že proti nám stojí tak silný soupeř. Všechny holky dřely a první čtvrtina byla opravdu z naší strany velmi dobrá. Myslím, že i to dalo základ tomu, že jsme USK donutili makat, i když výsledek nakonec byl vcelku jasný.

Blízko k něčemu podobnému jako v první čtvrtině jste měli i v poslední, tam jste také dlouho drželi vyrovnané skóre.

Ono je to často otázka střídání a tím, jaké sestavy jsou právě na hřišti. U nás škoda některých výpadků, zvlášť ve druhé čtvrtině, kdy jsme dělali chyby, ale takový soupeř vás k nim často donutí. Ale jinak jsme opravdu předvedli velmi solidní výkon a potvrdili jsme, že tým je v poslední době v pohodě.

To se vám bude hodit, protože sezona pomalu jde do finiše a vy usilujete o druhou příčku v základní části, která by pro vás byla výhodná v následném play-off.

My jsme byli spokojení už před Vánocemi, kdy jsme porazili KP Brno, po Vánocích jsme jasně vyhráli na brněnském Handicapu, teď dvakrát během dvou dnů s přehledem ve Strakonicích. A i když jsme teď s USK prohráli, tak si myslím, že výkon nám dodal další sebevědomí, které teď budeme potřebovat.

Myslíte před nedělním zápasem v Nymburce, v němž si můžete výrazně přiblížit druhé místo v základní části a tím i jistotu, že v play-off v případě postupů narazíte na USK až ve finále?

Přesně tak. Už do zápasu s USK jsme šli s tím, že právě utkání v Nymburce je pro nás tím klíčovým. Pokud tam totiž vyhrajeme, velmi bychom se druhé příčce přiblížili.

V opačném případě ale máte také šanci, byť už to asi bude trochu složitější. Předpokládám, že jste také počítali. K čemu jste došli?

Že šanci máme, ale už to pravděpodobně nebude záviset jen na nás a na našich výsledcích. Po sobotní porážce Nymburka od pražské Slavie by k tomu měla nejblíž právě Slavia. My ale věříme, že v Nymburce uspějeme, v poslední době si na něj věříme a tým je i díky výkonu proti USK v pohodě.