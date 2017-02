Biatlonové MS v Hochfilzenu, dvanáct let poté: Češi už nejsou Marťani

Vraťme se nyní na chvíli zpět časem.

Na kalendáři je 9. března 2005. Při vytrvalostním závodě mužů v Hochfilzenu hustě chumelí, a tak 34letý Roman Dostál s nízkým startovním číslem na hrudi říká před startem benjamínkovi Michalu Šlesingrovi: „Budu na trati dělat rolbu.“

Pouze jednou v sezoně předtím Dostál skončil ve Světovém poháru do 20. místa. Jenže v extrémních podmínkách umí zazávodit. „Čím míň terče vidí, tím líp střílí,“ prohlašuje o něm kouč Milan Janoušek. Jeho svěřenec protne cíl, padne na kolena, zaboří hlavu do sněhu – a je mistrem světa!

Sám tomu nerozumí: „V tohle jsem ani nedoufal.“

Jedině on naruší v Hochfilzenu 2005 zlatou šňůru fenomenálního Oleho Einara Björndalena.

Prémii 100 tisíc spolkl dům

Triumf potom slaví Dostál na hotelu čajem a džusem. O půlnoci se omluví a jde do postele. Ale spánek dlouho nepřichází, marně se ho snaží přivolat filmem Terminál s Tomem Hanksem. Usíná až okolo čtvrté ranní.

ŠAMPION. Roman Dostál oslavuje senzační triumf.

Za zlato obdrží od českého svazu prémii 100 tisíc korun. „Dodělávali jsme barák, rychle se v něm rozpustily,“ vzpomíná dnes, kdy se na místo činu vrací v roli spolukomentátora České televize.

„Ten titul mi pootevřel nějaká vrátka a přinesl prožitky, které mi nikdo nevezme. Ale nijak mě nezměnil,“ tvrdí. Na ulici ho lidé nepoznávali.

Dnes by se naopak český mistr světa v biatlonu stal celonárodní sportovní celebritou. A na konto by mu přibylo až 300 tisíc korun od svazu i marketingových partnerů.

Mnohé je po dvanácti letech v Hochfilzenu jiné.

Nejen areál, zrekonstruovaný za 21 milionů eur. „Největší částku na přestavbu dodala rakouská armáda, která si tu zároveň vybudovala zázemí pro školení a cvičení důstojníků,“ ukazuje Kurt Matz z organizačního výboru. Také tratě jsou zčásti nové a pod sněhem mají asfaltový podklad. Buňky vybavili i sprchami, což je luxus jinde nevídaný.

Hochfilzen bude 8.-.19. února 2017 hostit MS v biatlonu. Centrum patří k nejlepším na světě

Z českých reprezentantů pro mistrovství 2017 zůstal pamětníkem šampionátu v Hochfilzenu 2005 jen 34letý Michal Šlesingr.

„Před dvanácti lety přišel z juniorů a hned tu byl na dospělém mistrovství devátý,“ vzpomíná Dostál. „Měl svoji hlavu a odlišné myšlení než ostatní. Ale to bylo v pořádku. Když chcete něčeho dosáhnout, nesmíte jen slepě poslouchat příkazy.“

Biatlonisté trénují před světovým šampionátem v Hochfilzenu

Cestou z tréninku se nyní Šlesingr pousměje: „Tehdy jsem patřil na startu k nejmladším, teď k nejstarším.“ Ovšem co je to proti 43letému nezmaru Björndalenovi. „Jo, Ole je držák, perfekcionista a inovátor, dokáže se pořád motivovat,“ přitaká.

Současný biatlon je ve Šlesingrových očích nepoměrně vyrovnanější. „Klidně může vyhrát 40 lidí. Konkurence narostla, je těžší se prosadit. Taky popularita biatlonu šla nahoru. Česko je toho důkazem.“

Cože? Češi chtějí mistrovství?

Právě na šampionát do Hochfilzenu 2005 dorazil Jiří Hamza se svým týmem, aby prezidentovi IBU Andersi Bessebergovi prezentoval projekt stavby biatlonového areálu a kandidatury na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě.

„Sešli jsme se v jídelně, ze které je dnes akreditační centrum,“ vzpomíná dnes Hamza. „Koukal tu na nás jako na Marťany. Besseberg nevěřil, že jsme schopni něco takového zrealizovat, platili jsme předtím za otloukánky. Kdo ví, možná ten náš projekt, co jsme mu předali, vzápětí vyhodil do prvního odpadkového koše.“

Jenže Hamzovy vize se naplnily. Areál na Vysočině vyrostl. Mistrovství světa v Novém Městě bylo. A tím to ani zdaleka neskončilo. Zrodila se superstar Gabriela Koukalová. Přidali se další čeští medailisté. Od roku 2012 se v Česku datuje neskutečný biatlonový boom, který k tomuto sportu přivábil statisíce fanoušků a výraznou finanční podporu sponzorů.

SPLNĚNÝ SEN. Jiří Hamza na mistrovství světa v Novém Městě na Moravě 2013, když se jeho někdejší hochfilzenská vize naplnila.

„Před dvanácti lety jsme v porovnání s dneškem neměli nic,“ srovnává předseda českého svazu. Dostál vzpomíná, jak úmorně v oněch dobách cestovali: „Ve Švédsku jsme po závodech sedli do auta a jeli jím napříč Evropou na další pohárové kolo na Slovensko, zatímco biatlonisté jiných zemí létali.“

Zázemí někdejší a dnešní reprezentace, to jsou dvě velmi vzdálené dimenze. „Vybavení nám tehdy muselo vydržet i tři roky, teď máme na každou sezonu nové,“ poukazuje Šlesingr.

TADY TO BUDE! Biatlonový šampionát se uskuteční v tyrolském Hochfilzenu.

On, Moravec, Koukalová i Vítková ještě zažili tyto chudší časy.

„Jen těm dnešním nejmladším musíme připomínat, že vše, co nyní mají, tu nepřistálo samo, ale vyjela jim to generace předcházející,“ říká Hamza. „Neměli by si totiž myslet, že některé věci dostávají automaticky. Měli bychom zůstávat i nadále pokorní.“