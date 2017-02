Běžkyně Hejnová v Ostravě vyhrála čtvrtku, koulař Staněk se zranil

Smůlu si vybral koulař Tomáš Staněk, který má letos skvělou formu a je druhý ve světových tabulkách. Při prvním pokusu vrhl 20,69 metru, ale poranil si třísla a ze závodu raději odstoupil. Skončil třetí za Němcem Davidem Storlem (20,97) a vítězným Konradem Bukowieckým z Polska, který poslal kouli do vzdálenosti osobního rekordu 21,15 metru.

Mítink ozdobil nejlepším letošním výkonem na světě 31,97 sekundy na netradiční trati 300 metrů Bralon Taplin z Grenady, který porazil Pavla Masláka. Nejrychlejší Evropan historie na této trati předvedl výkon 32,19 sekundy, čímž zaostal za osobním rekordem o čtyři setiny.

„Je to super čas, jsem na tom dobře,“ pochválil se v cíli Maslák. Jen ho mrzelo, že prohrál. „Moc se v této formě těším na halové mistrovství Evropy a jsem rád, že Taplin není Evropan,“ pousmál se Maslák, který bude v Bělehradu útočit na třetí titul halového mistra Evropy v řadě.

Hejnová rozběhla závod velmi rychle a už v polovině bylo jasné, že má dobrou formu na to, aby odrazila nápor soupeřek. Druhá nakonec byla Polka Justyna Swietá, která zvítězila v prvním běhu v času 52,73 sekundy.

„Běželo se mi skvěle, měla jsem z toho dobrý pocit,“ řekla České televizi dvojnásobná mistryně světa v běhu na 400 metrů překážek Hejnová.

V úterý běžela první čtyřstovku pod novým koučem Falkem Balzerem z Německa. „Je vidět, že jsem dobře připravená, věřím, že ten čas ještě stlačím,“ uvedla s tím, že na halové ME do Bělehradu určitě pojede. „Budu mít vysoké ambice s takovým časem,“ řekla třetí žena evropských tabulek.

Závod výškařek vyhrála Michaela Hrubá, která překonala laťku ve výšce 190 cm, byť se v průběhu soutěže trápila a tři postupné výšky překonala až napotřetí. Celkem v závodu absolvovala šestnáct pokusů. Druhá Ukrajinka Julija Čumačenková skočila 188 cm.

Do Bělehradu pojede také Jakub Zemaník, který splnil mírnější limit pro závodníky do 22 let. V závodu na 3 000 metrů proběhl cílem v osobním rekordu 8:03,60 minuty. Limit na setinu přesně zaběhla v závodu na 60 metrů Klára Seidlová, jíž časomíra změřila výkon 7,33 sekundy, což znamenalo páté místo. Mládežnický limit má v běhu na 1 500 metrů také Jan Friš (3:43,72).