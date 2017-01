Laďovi! Vítězství poslali házenkáři kamarádovi do nemocnice

Šest zápasů, šest vítězství. A k tomu skóre 161:112. Suverénním způsobem zvládli házenkáři Nového Veselí do 17 let mezinárodní turnaj Sokol Kempa Cup.

Konečné pořadí Sokol Kempa Cupu Kategorie U17:

1. TJ Sokol Nové Veselí

2. SC DHfK Lipsko (Německo)

3. Füchse Berlín (Německo)

4. TJ Sokol Žďár nad Sázavou

5. HC Dukla Praha

6. ŠKP Bratislava (Slovensko)

7. Siódemka Lehnice (Polsko)

8. Fünfhaus Handball (Rakousko)

9. Lokomotiva Brčko (Bosna)

10. Tatabánya (Maďarsko) Kategorie U19:

1. Füchse Berlin (Německo)

2. HC Dukla Praha

3. Výběr Moskvy (Rusko)

4. HC Motor Záporoží (Ukrajina)

5. Gorenje Velenje (Slovinsko)

6. TJ Sokol Nové Veselí

7. Siódemka Lehnice (Polsko)

8. Gyöngyös KK (Maďarsko)

9. ŠKP Bratislava (Slovensko)

10. AGRO Topolčany (Slovensko)

„Tito hráči neukázali svoji kvalitu poprvé. Na kvalitních turnajích se pravidelně umisťujeme. Tým je vážně silný, ve dvou ročnících máme 28 kluků, kteří chodí pětkrát až sedmkrát týdně trénovat. Je to velký příslib pro budoucnost A-týmu,“ hodnotí trenér házenkářů Nového Veselí Pavel Hladík.

Ve finálovém utkání Nové Veselí přehrálo bundesligové Lipsko poměrem 28:22. „Měli z nás velký respekt, protože my jsme ve skupině porazili Berlín o sedm gólů, zatímco oni s nimi hráli v semifinále o gól,“ pokračuje Hladík.

Jeho svěřenci si rychle vypracovali desetigólový náskok, který se Lipsku podařilo jen snížit. „Velice se nám povedl vstup do finálového utkání, hráli jsme za hranicí možností - velmi fyzicky náročnou házenou - a ke konci nám docházely síly,“ chválí své svěřence Hladík.

Při fotografování se zlatými medailemi ukázali hráči transparent s nápisem „Laďovi!“, čímž toto vítězství na dálku poslali krajskému zastupiteli ze Žďáru nad Sázavou Ladislavu Bártovi. „Laďa je náš dlouholetý kamarád, příznivec házené. Sport na Žďársku by bez něj nebyl tam, kde je. Momentálně leží v nemocnici po operaci, ale vypadá to dobře. Jsme rádi, že mu na dálku můžeme poslat první místo, a doufáme, že ho to postaví zpět na nohy,“ přeje si Pavel Hladík.

V utkání o třetí místo nestačil TJ Sokol Žďár nad Sázavou na dalšího bundesligového zástupce Füchse Berlín.

Ještě úspěšněji se německý celek prezentoval v kategorii U19. V souboji o zlaté medaile změřil své síly s Duklou Praha. V divácky atraktivním duelu tahala Dukla za kratší konec, a i přes závěrečný nápor svému soupeři podlehla 21:23.

Momentky z utkání dorostenců Dukly Praha na turnaji Sokol Kempa Cup.

„My jsme hlavně rádi, že jsme se mohli zúčastnit, protože konfrontace s takovými kluby nám v této kategorii chybí. Pro hráče je důležité zjistit, jak na tom jsou,“ hodnotil trenér Dukly Praha Pavel Pauza. Házenkářům Nového Veselí semifinále uteklo, v zápasech o umístění nakonec vybojovali šesté místo.

Trenér Dukly nezapomněl pochválit pořadatele za skvělý turnaj. „Doufám, že dostaneme možnost se sem někdy vrátit,“ dodal. A jeho přání by mohlo být vyslyšeno. „Na 99 procent se uskuteční i další ročníky,“ prozradil místopředseda pořádajícího oddílu Zdeněk Materna. „Spokojenost účastníků byla veliká - včetně týmů, jako je Füchse Berlin, což je špičkový klub Evropy, takže my jsme maximálně spokojeni,“ pokračoval.

Další ročník by mohl nabídnout ještě kvalitnější podívanou, pořadatelé jednají s dalšími kluby evropské špičky. „Můžu nastínit Magdeburg nebo maďarský Veszprem,“ odtajnil Materna.

Do příštích let si přeje vylepšit drobná organizační zaváhání. „Stalo se, že účastníci nevěděli, kam na oběd a podobně,“ prozradil.

Uspořádat tak velký turnaj bylo náročné i finančně. „Kromě našich stálých sponzorů nám pomohla Česká obec sokolská, která to zařadila mezi významné sportovní sokolské akce,“ děkoval Materna. Pomoc přislíbilo také město Žďár nad Sázavou, městys Nové Veselí a Kraj Vysočina.