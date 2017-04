Házenkářky Poruby se budou se Slavií rvát o finále

Semifinálová série na dvě výhry začíná v sobotu ve 14.30 v hale v Ostravě-Polance. Odveta bude 6. května v Praze, kde by se hrál o den později i případný třetí duel.

Do boje o medaile jde Sokol až z pátého místa ve společné česko-slovenské interlize. „Měly jsme hodně smolných zápasů, které jsme prohrály o gól. Nějak jsme se nemohly pořádně dostat do hry,“ podotkla porubská spojka Leona Šviráková. A hned dodala: „Ale když byla Poruba minule v interlize pátá, tak získala český titul...“

To bylo v roce 2012. „Ano, mohlo by to pro nás být dobré znamení. V šatně už na to téma nějaké hlášky padly, takže doufáme, že se to zopakuje,“ usmála se Šviráková, která do ostravského klubu přišla po mistrovské sezoně.

„Přejít přes Slavii bude náročné, ale rozhodně ne nemožné,“ prohlásila porubská brankářka Markéta Doláková. „Víme, že s ní umíme hrát. Máme za sebou v této sezoně několik těžkých utkání, takže věřím, že i s podporou fandů to zvládneme.“

Trenér Peter Olšavský doufá, že to, co se sokolkám nepovedlo v interlize, napraví v play-off. A to je zisk medaile. „Budeme chtít i nadále vycházet hlavně z obrany a k tomu se snažit vytvářet větší tlak na soupeřky v útoku, být důrazní v koncovce, která nás teď dost trápila,“ řekl Olšavský.

Poruba prohrála se Slavií v interlize doma 21:22 a venku 24:30. V semifinále Českého poháru ji vyřadila 28:22. „U nich jsme vyhořely, ale v poháru v Jindřichově Hradci jsme ji porazily. Teď půjde do tuhého, takže doufám, že jí ty ligové porážky oplatíme,“ podotkla Leona Šviráková.

Co k tomu bude potřeba? „Vyhrát úvodní domácí utkání,“ odpověděla Šviráková. „Věřím, že i do Polanky nás přijde povzbudit co nejvíce lidí, ať jedeme do Prahy nabuzené a v plusu.“

Sílu protivnic vidí Šviráková v tom, že spolu hrají delší dobu. „Mají střelkyně z dálky, zdvojené posty na téměř všech pozicích. Rozhodne vůle po vítězství i to, kdo udělá méně technických chyb.“

V hale Sarezy, kde je Sokol v průběhu roku doma, je o víkendu nominační závod mistrovství republiky v aerobiku, takže házenkářky se musely přesunout do Polanky. „Menší problém to je,“ připustil trenér Olšavský. „Ale baby tam už hrály, takže by nás to nemělo poznamenat. Už jsme hráli v různých halách a kolikrát lépe než doma.“

Leona Šviráková uvedla, že v Polance se sokolkám vždy dařilo, když tam nastoupily. „Věřím, že to bude stejné. Ostatně teď jsme tam i trénovaly, tak jsme připravené.“