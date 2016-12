Obrovská euforie a štěstí, líčily házenkářky Poruby triumf v poháru

Konečně! Házenkářky klubu DHC Sokol Poruba poprvé triumfovaly v Českém poháru. Ve finále hraném v Jindřichově Hradci porazily Baník Most 32:27. Přitom porubské házenkářky hrály v pohárovém finále za posledních šest let už popáté, z toho s Mostem potřetí.

„To, co nyní prožíváme, se nedá popsat. Obrovská euforie a štěstí,“ jásala odchovankyně Poruby Michaela Konečná, jež ve finále nasázela soupeřkám osm branek.

„Jsem moc rád, že děvčata ukázala především sílu kolektivu, která narůstala s narůstajícím skóre. Hráčky hlavně věřily, že když budou věřit v úspěch, snaha a nasazení se jim vyplatí. A vyplatilo se,“ uvedl trenér vítězek Peter Olšavský, pro kterého to bylo první finále, neboť k družstvu přišel před touto sezonou.

„Trenér Olšavský má na úspěchu určitě velký podíl. Ale jsem hrdá na celý tým, jak k turnaji Final Four v Jindřichově Hradci přistoupil. Je to pro celý klub obrovský úspěch,“ uvedla po zápase porubská hráčka Šárka Marčíková.

O finálovou výhru ale musely porubské házenkářky tvrdě bojovat. Ještě v poločase prohrávaly o tři branky, předtím i o čtyři. „O přestávce nás trenér nabádal k tomu, abychom nic nevzdávaly a pořád makaly na více než sto procent. S tím jsme do druhé půle šly, že jim nedáme nic zadarmo,“ přiznala Konečná.

„Bylo důležité, že jsme se nesložili v prvním poločase,“ podotkl trenér Olšavský. „O přestávce jsme trošku změnily taktiku, chtěly jsme více naše akce dohrávat,“ poznamenala Marčíková.

A porubskému družstvu to vyšlo. Ve druhém poločase nastřílelo soupeřkám dvacet branek. Deset minut před koncem vedla Poruba 25:22 a favorizované soupeřky už neuspěly ani s nátlakovou vysunutou obranou.

„Jednoznačně rozhodla bojovnost. Dřely jsme, moc jsme chtěly vyhrát, protože nikdy se nám to zatím nepodařilo. O poločase jsme si řekly, že to hlavně nesmíme vzdávat a musíme bojovat do poslední chvíle. A konečně to vyšlo,“ oddechla si Konečná.

„Je to pro nás obrovská psychická vzpruha, která nám pomůže v další fázi sezony. O tom jsem přesvědčená,“ doplnila Šárka Marčíková.

V interligové soutěži jsou porubské házenkářky na třetí příčce, na druhý Most ztrácejí tři body. Právě s ním se znovu utkají 8. ledna.