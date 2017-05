Jen pět vteřin... Házenkářky Mostu musí finále proti Slavii otáčet

„Ale prohráli jsme bitvu, ne válku,“ nevěšel hlavu trenér Peter Dávid po sobotním thrilleru.

Mostecký obhájce titulu ještě pět vteřin před koncem vedl o branku, jenže domácí Galušková dorovnala z devítimetrového hodu na 20:20. „Neuvěřitelně trefený gól...“

V následném rozstřelu ztroskotaly hostující Szarková a Mikulčíková, rozhodla ho sešívaná hrdinka Galušková. „Slavia díky vyrovnání před koncem měla psychologickou výhodu, ovšem sedmičky jsou vabank,“ tvrdil kouč Dávid.

Ve vyrovnané partii se nikdo neutrhl o víc než dvě branky. „Udělali jsme pouze pět technických chyb. Pak se dá hrát i se soupeřem, jako je Most. V závěru jsme měli trochu štěstí, ale myslím si, že remíza utkání odpovídá. Obě družstva věděla, o co se hraje. I proto byl možná Most trochu zadrženější,“ tvrdil na svazovém portále Richard Řezáč, trenér pražské Slavie.

Mostecký kouč Dávid viděl jeden zásadní problém u svého celku: „Pohořeli jsme v útoku, naprosto nám selhávala koncovka, takže se nám v ofenzivě nepodařilo podtrhnout dobrou obrannou hru.“

V loňském finále Most také ztratil úvodní partii, navíc doma, pak v Edenu dirigoval zlatý obrat. Teď bude manko dohánět ve své hale, v sobotu Slavii hostí od 18 hodin, případně v neděli ve stejný čas. „Opakuje se historie, budeme doufat, že se zopakuje i se stejným celkovým výsledkem,“ přeje si Dávid.