Házenkáři Jičína chtějí místo v nové soutěži, play-off jim ho zajistí

Petr Babák: Herně příprava špatná nebyla Vítězný pokřik si v přípravě neužili, možná i proto, že vzhledem k drobným zraněním tým málokdy nastoupil v nejsilnějším možném složení. Přesto jeden z trenérů jičínských házenkářů Petr Babák věří, že porážky v přípravě doprovázené zdravotními komplikacemi hned několika hráčů výkony a výsledky týmu v letošním extraligovém ročníku neovlivní. „Příprava a výsledky v ní jsou jedna věc, samotná soutěž druhá. Jsme přesvědčeni, že se s tím tým vyrovná,“ řekl Babák. Tak nejdříve asi to nejdůležitější. Už se vyrovnal se zdravotními problémy některých hráčů?

Bude to v pořádku, kluci se dali dohromady a s výjimkou Dominika Čurdy, jehož zraněné rameno si vyžádá přece jen delší pauzu, by měli být v neděli všichni připraveni hrát. A zápasy v přípravě, v níž jste všechny prohráli?

S tím by snad neměl být problém. Herně nám nevyšlo jen utkání s Duklou, jinak jsme s kvalitními soupeři, se kterými jsme se potkali jak na turnaji u nás v Jičíně, tak potom v Polsku, drželi krok a předvedená hra nebyla špatná. Navíc jsme zkoušeli různé varianty a taktické úkoly a to kluci zvládali poměrně dobře. V létě se ve vašem kádru objevilo hned několik nových hráčů, jak se vám změny jeví?

Já si myslím, že budou ku prospěchu věci. Přišel Jirka Vítek, s ním ohromná zkušenost a profesionalita, navíc na tento post vedle Ondry Šulce další kvalita. Prosazují se ale i další noví hráči, všichni společně by měli nejen nahradit ty, kteří nepokračují, ale i zvýšit konkurenci. Z loňského kádru bude asi nejvíc chybět Tomáš Zeman...

Musíme nahradit jeho tvořivost, v tom byl hodně přínosný. Začínáte ve Frýdku-Místku, jaký to pro vás je soupeř?

Houževnatý, který bude stejně jako my hrát v play-off. Zápas zapadá do našeho těžkého rozlosování, z prvních čtyř zápasů hrajeme třikrát venku a doma máme silné Lovosice.