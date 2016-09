S bráchou hrajeme poslepu, líčí plzeňský Jakub, mladší z Tonarů

„S bráchou si vyhovíme, hrajeme poslepu, je to paráda. Minulou sezonu se mě snažil spíš uklidnit, když jsme na pár minut nastoupili vedle sebe. Doufám, že v té nové už budu platnější a nebyly to zdaleka poslední akce, které jsme spolu předvedli,“ líčil 19letý Jakub Tonar po nedělním úvodním kole nejvyšší soutěže, v němž Plzeň porazila Kopřivnici 25:22.

A v nečekaném dramatu měl v závěru právě on hlavní roli. Za stavu 22:22 ho kouč Šetlík poslal na levou spojku a mladší z Tonarů dvěma góly odpor Kopřivnických definitivně zlomil. „Neberu to tak, že jsem rozhodl já. Těžil jsem ze spolupráce právě s bráchou. On to pokaždé parádně rozjel, já už měl před sebou jen díru, tak jsem proskočil a dal dvě branky,“ popisoval.

Loni v extralize jen paběrkoval, i teď trpělivě čeká na šanci. Ale zdá se, že extraligové minuty by mohly přibývat. „Jsem rád, že jsem klukům pomohl,“ reagoval skromně.

Přitom to vypadalo, že na bratrskou spolupráci bude muset v této sezoně zapomenout. Starší Michal toužil po zahraničním angažmá, dlouho váhal s podpisem nové smlouvy. „Nějaké náznaky byly, převážně v Německu, ale dlouho bohužel zůstávalo jen u toho zájmu. Konkrétní nabídka přišla až v červnu, ale nebyla taková, jakou bych si představoval. Teď mám ve smlouvě nějakou výstupní klauzuli, ale jsem připravený odehrát sezonu za Plzeň,“ svěřil se během přípravy Michal Tonar.

Trojnásobní mistři se v úvodním kole na výhru hodně nadřeli, ale bratři Tonarové mohou být spokojení, k bodům přispěli osmi góly. Aby se nehádali, každý si připsal po čtyřech. „Nebylo to dokonalé, i já v první půli spálil jasné šance. K takovým zápasům musíme přistoupit profesionálněji, zvládat je s větší lehkostí a ukázat fanouškům, že jsme lepším týmem,“ uznal Jakub.

Týmem, který si za cíl vytyčil jediné - urvat čtvrtý titul v řadě.