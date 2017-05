Kouč Nového Veselí: Jsme hrdí na naše fanoušky, házené rozumějí

Když v polovině března padla naděje na to, že by si hned v první sezoně mohlo Nové Veselí zahrát extraligové házenkářské play-off, byl smutný. Jenže teď, pár dnů po posledním souboji, je Pavel Hladík naopak přesvědčen, že zápasy play-out daly jeho týmu mnohem víc.

„Všechna zbývající utkání jsme hráli pod tlakem, museli jsme vyhrát. A to je právě to, co nám může do budoucna pomoct,“ má jasno.

V konečném hodnocení jste obsadili 9. místo, je to úspěch?

Já myslím, že ano. Dá se říct, že jsme splnili předsezonní cíl. Navíc na jaře jsme byli velmi silní. Jen kousek nám chyběl k tomu, abychom si zahráli o ještě lepší příčky.

Zpočátku to s Novým Veselím ale tak optimisticky nevypadalo. Měl jste po prvních kolech bez bodu velké obavy?

Samozřejmě, že jsme se v té době necítili nejlíp. Ale na druhou stranu bylo vidět, že se herně pořád posouváme dopředu. Každopádně čekat na první body ještě tak o dvě kola déle, bylo by to psychicky podstatně náročnější.

Tým potřeboval čas, aby si na extraligu zvykl?

Ano, bylo to hodně o zkušenostech, o tréninku. Nakonec se to ale všechno povedlo. A myslím, že jsme položili slušný základ tomu, aby další sezony byly minimálně stejně dobré.

Zaslouží některý z vašich svěřenců speciální pochvalu?

Já bych to řekl spíš takhle, všechny bych pochválil za to, že jsme neztratili hlavu. A co se týká jednotlivců, my nemáme hráče, který by se během sezony nezlepšil. Na jaře jsme toho moc neprohráli, přitom máme hrozně mladý tým.

Věříte, že se vám ho podaří udržet pohromadě? Nemáte signály, že o některé hráče přijdete?

To víte, že je o ně zájem, protože jsou mladí a perspektivní. Ale taky musím říct, že jsou rozumní, takže ano, věřím, že tým zůstane kompletní. Navíc přijde pět juniorských reprezentantů z našeho staršího dorostu, čímž se nám zvýší konkurence. Proto doufám, že příští rok bude náš tým ještě mnohem silnější.

A jak je to s vámi? Vy o odchodu z Nového Veselí neuvažujete?

Je pravda, že jsem měl tři velmi lukrativní nabídky, ale nevzal jsem ani jednu. Vidím tady perspektivu. Navíc z Nového Veselí pocházím, jsem tady doma. A klub mě chce, takže nemám důvod jít pryč.

Už jste tedy podepsal smlouvu na další rok?

Zatím jsme o tom s vedením tak úplně nemluvili. Ale věděli, že mám nabídky. A stáli o to, abych zůstal. Dohodli jsme se, že nikam nepůjdu, tak doufáme, že mi áčko nechají. (směje se)

Vypadá to, že asi nenajdeme věc, která by vás letos nějakým způsobem zarmoutila. Předpokládám, že i podporu diváků budete vzhledem k permanentně zaplněným ochozům chválit...

Pochopitelně. Jsme hrdí na naše fanoušky. Jsou pro nás obrovskou motivací. Oni totiž nejenže na házenou chodí, ale oni jí také rozumí. A to je zavazující. S nimi v zádech se nám hraje vždycky dobře.

Dá se tedy s trochou nadsázky říct, že co obyvatel Nového Veselí, to expert na házenou?

(usmívá se) Všichni asi ne, ale je jich hodně. Od soupeřů pravidelně slýcháme komplimenty na adresu publika. Ti lidé nezačali chodit na házenou, až když se postoupilo do extraligy, ti na ni tady chodí několik let.

Během sezony se mluvilo o tom, že by se měla vytvořit interliga se slovenskými týmy. Z toho ale nakonec sešlo. Jak se na tuhle myšlenku dívalo Nové Veselí?

Ze sportovního pohledu jsme byli jasně pro, aby se hrála. Jenže jako nováček jsme si taky spočítali, že bychom to finančně nemuseli utáhnout. Takže jsme upřednostnili stabilitu.

Nakonec se tedy aspoň změní extraliga. Nově by ji mělo hrát jen deset týmů...

Podle mě jich klidně mohlo zůstat dvanáct, protože ani ten dvanáctý nebyl slabý. Ale nezbývá nám než tuhle novinku respektovat.

Máte po sezoně, uděláte si teď aspoň chvíli volno?

Určitě. A rád. Letos toho bylo fakt hodně. Ještě totiž trénuju mladší dorost a jsem asistentem u reprezentace. Navíc chodím do práce, takže jsem celkem unavený. Teď ještě budeme mít s týmem pár dnů rekondiční blok a pak už to zabalím.

Víte, že vám nevěřím, že dokážete od házené úplně vypnout?

(směje se) Máte pravdu, asi ne, ale aspoň čtrnáct dnů se opravdu budu snažit být jen s rodinou. Moc se na to těším.