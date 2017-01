Ukažme, že jsme nejlepší, říká kouč mosteckých házenkářek

„Je to asi největší zklamání, co jsem zatím v Mostě jako kouč zažil. Domácí porážka v loňském ligovém finále se Slavií byla krutá, ale v Praze jsme to pak otočili. Jenže tohle bylo o jednom zápase a porážka je náš velký neúspěch,“ mrzí mosteckého trenéra Petera Dávida.

Proč to ve finále poháru s Porubou nevyšlo a v lize ano?

Už v pohárovém semifinále se Slavií Poruba vypadala velice svěže, vystihla úplně ideální formu. Není to výmluva, ale Slavia i my jsme asi doplatili na vytíženost reprezentantek. Přece jen Růčková či Jeřábková působily začátkem prosince úplně jinak. Ale nevymlouvám se, v našem zápase prostě byla Poruba v rozhodující fázi lepší, my jsme nevyužili dost možností, což se nám naopak v lize podařilo. Kdyby ne, bylo by to pro nás asi velký problém, protože v Mostě jsou nastavené cíle dost vysoko. Ale naštěstí jsme předvedli odhodlání pohárový neúspěch napravit.

Když nevyšel pohár, o to víc teď asi prahnete po úspěchu v lize.

Jednoznačně, na konci měsíce nás čeká zkouška ohněm s Michalovcemi. Nechci ale nijak kalkulovat, co by to znamenalo, chceme ten zápas vyhrát a dokázat, že jsme v Čechách momentálně nejlepší.

V případě výhry by ožila vaše šance na interligový titul.

Ano, ale já nechci počítat. Nejprve je potřeba ten zápas vyhrát a teprve pak se dívat dál. Interligový titul si nerad beru do úst a neudělám to ani teď. Žádné počítání, prostě v tom utkání chceme uspět.

Váš realizační tým posílila Petra Königová. Co bude mít na starosti?

Výživu, atletickou průpravu a také to má psychologický efekt. Přece jen žena ženě poví víc. Takže má na starosti i mentální přípravu. Už s námi spolupracovala dříve, máme úlohy rozdělené, nelezeme si do zelí (smích). Není k dispozici každý den, bude docházet jen na nějaké bloky, třeba když budeme mít prostor pracovat na kondici.

Posilu máte i v kádru. Co si slibujete od Barbory Buchnerové?

Výhoda je, že to je vysoká hráčka. Může nám hodně pomoct. Ale je po operaci křížového vazu a bude potřebovat dost času. Štěstí pro nás, že zranění opory Borovské není tak vážné, jak hrozilo. Vyšetření potvrdilo, že její rameno je pouze vykloubené a nebude potřebovat operační zákrok.

Kdy bude k dispozici?

Vypadá to tak, že za týden by mohla začít s lehkým tréninkem. Strašně rádi bychom ji dostali do plné zátěže koncem ledna. Problém je v ohebnosti ramene, není tam nic zraněné, ale je to ztuhlé. A jestli by mohla hrát už koncem ledna šlágr proti Michalovcům? To by se musel stát malý zázrak. Není to zase tak lehké zranění, když někomu vyskočí rameno.