V hitu Lovosice propadly. Dostávali jsme lehké branky, želel kouč

„Ale chybí moc utkání a play-off, zatím jsme nic nevyhráli,“ krotil euforii zuberský kouč Andrej Titkov, jehož tým před 1 143 diváky zvítězil rozdílem třídy 36:20 (15:9, Šlachta 7 - Motl 6, Chroustovský 5).

Lovosická mašina na góly se zasekla, úspěšnost střelby měla 44 procent, zatímco Zubří proměnilo tři z každých čtyř ran. „Prvních 15 minut rozhodlo, nechytli jsme se, neprosazovali se, lehké branky jsme dostávali,“ želel Milan Berka, kouč Lovosic. „Zubří bylo lepší jak v obraně, tak v útoku i v přechodu.“

Vedoucí celek lovosické kanonýry ubránil skvěle. „Moc chyb to z naší strany nemělo, snad vyjma malého zadrhnutí na konci 1. poločasu. Jinak perfektní výkon,“ chválil Titkov. „Házená začíná a končí v obraně, nasazení a disciplína v ní rozhodly. Někteří naši hráči podali reprezentační výkon!“

Zato Lovosice mají o čem přemýšlet, i když černé prapory nevěší. Šlo o první jarní nezdar. „Jestli prohrajete o gól nebo o 16, pořád je to stejná ztráta dvou bodů. Diváci ale čekali vyrovnanější boj. Zápas se nám vůbec nepovedl, to se může stát, neděláme z toho závěry,“ nezuřil Berka. „Naopak nám to ukázalo, že i za nepříznivého stavu kluci chtějí a makají. Ale soupeř byl prostě lepší.“

V sobotu 25. února Lovosice hostí mistrovskou Plzeň. „Na to se musíme soustředit, urvat dva body. A čekat na zaváhání Zubří.“