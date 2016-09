V extralize házenkářů vládnou Lovosice. Naše hra má šťávu, chválí Srba

„Příjemný pohled. Na naši hru se dá koukat, má šťávu. Pokud zůstaneme takhle úspěšní, že budeme dávat nad 30 branek, budeme vyhrávat,“ kochá se pozicí lídra Vojtěch Srba, sportovní ředitel klubu.

Domácí výhry nad Karvinou a Brnem, k tomu venkovní v Jičíně. Lovci zase nahánějí strach. „Už v přípravě jsem cítil pozitivního ducha, pomohly nám kvalitní zápasy. A jsme pokornější. Historicky platí, že po neúspěchu bývá víc pokory a hladu dokázat, že nahoru patříme.“

Loňské 6. místo se v Lovosicích hodnotilo špatně. „Šlo o nejhorší umístění za posledních dekádu. Přesto nemá smysl říkat, že chceme být jen v play-off, to je alibi. Cíle by měly být trošku vyšší, ale reálné. V našich silách je být do čtyřky,“ tvrdí ředitel.

Hlubší hodnocení v klubu udělají až po 5. kole, tedy ještě po zápasech v Kopřivnici a Litovli. „Top týmy extraligy nás čekají až na začátku října. Máme trojlístek nejtěžších, na Dukle, doma Zubří, pak do Plzně. Tedy tři adepty na první čtyřku.“

Nový hlavní trenér Milan Berka, který vystřídal časově zaneprázdněného místostarostu a internacionála Vladimíra Šumu, oblékl Lovosice do malinko jiného kabátu.

„Trošičku se změnil styl střídání. V obraně spíš než na útočníky sází na hráče, kteří brání a jsou hbitější v přechodu do protiútoku. Právě v tom přechodu jsme se změnili, čímž nechci říct, že jsme loni do rychla hrát nechtěli.“

Další plus: Lovci jsou bez šrámů. „K dobru je, že se družstvo doléčilo a vhodně doplnilo. Na pravé straně dost pomohl a vytváří tlak Bičiště, posila z Plzně, o krok dál je Malý, Motl je zdravý,“ tvrdí Srba. „Když teď v Kopřivnici a s Litovlí vyhrajeme, budeme maximálně spokojení.“

A na cestě do česko-slovenské interligy, která se vzkřísí pro deset nejlepších. „Nejsem její zastánce, ani odpůrce. Sportovně to bude kvalita, ale pokud nebude hlavní partner, nejsem si přínosem stoprocentně jistý.“