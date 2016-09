Letecký akrobat Arch zemřel při pádu vrtulníku, bylo mu 48 let

Příčinu zřícení stroje rakouská policie vyšetřuje. Arch dopravoval na horskou chatu potraviny, při návratu do údolí havaroval. „Byl to nahlášený noční let, počasí bylo dobré. Za takových okolností nebývá let žádný problém,“ řekl agentuře APA policejní vyšetřovatel Ewald Dorner.

Zkušený pilot, paraglidista, base jumper a horal vlastnil firmu dopravující právě na horské chaty náklad. „Krátce po startu od chaty Elberfelderhütte ve výšce 2300 metrů se vrtulník zřítil na skalní stěně,“ doplnil Dorner.

Zhruba 40 záchranářů se na místo nehody v alpském pohoří Vysoké Taury dostávalo tři hodiny a dorazili okolo půl páté ráno. Archovi už nebylo pomoci, druhý člen posádky utrpěl velmi těžká zranění a byl dopraven do nemocnice.

Arch patřil k neúspěšnějším pilotům mistrovského seriálu Red Bull Air Race, v němž soutěží i Češi Martin Šonka a Petr Kopfstein. Po triumfu před osmi lety byl zkušený Rakušan třikrát druhý a loni obsadil celkové třetí místo. Naposledy závodil o víkendu na německém Lausitzringu.

Takhle Hannes Arch ovládal akrobatický letoun: