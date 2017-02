Schlierenzauer dolétal. Při pádu v Oberstdorfu si znovu zranil koleno

Sedmadvacetiletý Schlierenzauer doletěl do vzdálenosti 201 metrů, přistání do telemarku ale neustál, ztratil rovnováhu a přepadl dopředu. Dlouho pak zůstal ležet na zemi a záchranářům si stěžoval na bolesti v koleně. Vrtulník ho proto převezl na vyšetření do nemocnice.

Schlierenzauer, jenž minulou sezonu ukončil předčasně kvůli špatné formě, si koleno poprvé poranil vloni v březnu při lyžování a v dubnu podstoupil operaci zkřížených vazů.

Do SP se vrátil po roční pauze teprve před třemi týdny ve Wisle, poté absolvoval ještě závody v Zakopaném, Willingenu a sobotní lety v Oberstdorfu.