Bylo to dobrodružství, chválí Grand Prix volejbalistka Strušková

Je znát, že Němky jsou ve světovém žebříčku výše?

Určitě jsou lepší, na lepších příčkách než my, ale měly jsme na ně. Rozhodlo, že jsme měly trochu slabší servis a o něco jsme byly horší na přihrávce. V ostatních činnostech jsme se jim vyrovnaly.

Problémy s podáním a přihrávkou jste měly i v sobotním semifinále s Polskem.

Jo, jo. Nemáme tam takový důraz. Jako bychom se bály. Z mé strany to proti Němkám na servisu nebylo ono.

Hrálo roli, že jste s Německem před tím prohrály i na turnaji světové Grand Prix v Kanadě 0:3?

Ne. Já jsem třeba tehdy proti Němkám nenastoupila, takže jsme šla do zápasu naplno, úplně s čistou hlavou. Ale roli hraje i to, že Němky mají hodně hráček z jednoho týmu, ze Schwerinu. Jsou sehranější, a to je znát třeba na souhře nahrávaček s blokařkami.

Jaké to bylo hrát Final Four doma?

Super. Před domácím publikem si to více užíváme, než kdybychom hrály někde v Koreji.

A co říkáte celkově na Grand Prix, byť to byla druhá divize?

Bylo to dobrodružství, když jsme hrály v Peru, Portoriku a Kanadě. Moc jsem si to užila. Nejzajímavější bylo Peru, jiný svět. Ale výborní diváci, tam to žilo. A když to vezmu volejbalově, tak v Peru nám to ještě šlo. Na těch dalších turnajích se nám už tolik nedařilo, ale o to byly ty další výhry cennější.