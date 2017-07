V Lokti je krásná trať, říká motokrosař Michek před Grand Prix

Komu o víkendu fandit v Lokti na probíhajícím mistrovství světa v motokrosu ve třídách MXGP a MX2? Tak na to je jednoduchá odpověď. Na startovní listině tradičně nebude chybět ani v současnosti nejlepší český motokrosař, osmadvacetiletý Martin Michek.

Za důkaz může posloužit letos vyhlášený atak na mistrovský titul, který se v mezinárodním mistrovství republiky hlavní třídy MX1 už notně přibližuje. Po třech závodech je právě Michek v čele průběžného pořadí.

Program MS v motokrosu v Lokti Kde: areál Loketské serpentiny. Kdy: v sobotu a v neděli, program začíná po oba dny tréninky už v 8.30 hodin. Závodit se začíná v sobotu ve 13.40 (WMX a EMX65), kvalifikace MX2 se jede v 16.15 hodin, MXGP v 17.00 hodin. V neděli se jedou dopoledne závody WMX, EMX 65 a EMX 85, hlavní program MXGP a MX2 startuje ve 13.15 hodin (druhé jízdy v 16.10 hodin). Za kolik: v sobotu za 500, v neděli za 800, oba dny za 1100 korun. Děti do 100 cm mají vstup zdarma, do 150 cm za oba dny 100 korun, depo za oba dny 200 korun. Zajímavost: Součástí MS v Lokti je také rotunda projektu „Jedu na dřeň“. Přidejte se i vy díky odběru krve mezi možné zachránce lidských životů. Informace o vstupném, doprovodném programu a o možnosti parkování a táboření poblíž tratě najdete na webu pořadatele http://www.loketmx.com/

„Každým rokem, když se začíná sezona prvním závodem, tak se snažím vždy podávat co nejlepší výsledky, které dokážu, ale je to sport a nikdy nevíte, co se stane do mávnutí šachovnicového praporku. Já nastupuju do každého závodu s motokrosovým srdcem a vždy chci dát do závodu to nejlepší ze sebe a předvést to nejlepší, co umím. A když to dopadne vítězstvím, tak je to krásná odměna nejen pro mě, ale také pro celý tým i mé fanoušky, je to zážitek k nezaplacení za hodiny opravdové dřiny,“ říká.

Teď před sebou máte mistrovství světa v Lokti, kde budete opět ostře sledovaným českým závodníkem. Jak jste se na tento motokrosový svátek připravoval?

Trénuju stále v nějakém rytmu a snažím se to dělat, jak nejlépe umím, takže jsem se takto připravoval i na mistrovství světa v Lokti, takže nic speciálního.

V čem jsou Loketské serpentiny zrádné a na co si budete muset dát pozor?

Loketská trať je krásná a hodně specifická svým podkladem. Občas se kopce vyjedou na skálu a ty jsou dost kluzké, je to taková prověrka pro všechny. Navíc je dost rychlá a hodně záleží i na startu, konkrétně pak při mistrovství světa, kde jsou jezdci vyrovnaní a i lepší. Pro mě je tak alfou omegou na dobrý výsledek dobrý start.

Na západ Čech vždy dorazí několik desítek tisíc fanoušků motokrosu, kteří umí vytvořit opravdu skvělou atmosféru, jak to vnímáte jako závodník na trase?

U mě to zabírá neskutečně moc, když vidím a slyším, že tam jsou fanoušci u tratě kvůli nám. Pro nás je to nejhezčí zážitek, který můžeme během závodů zažít, a já se fanouškům snažím odvděčit nejlepším výkonem, jelikož pro mě fanoušci znamenají hodně a hlavně jsou potřeba.

S jakým cílem jste tedy odcestoval do Lokte?

Cíl je jasný, dát do toho všechno, co mohu, a doufejme, že i ten výsledek se dostaví.