British Open vede Spieth, Grace zahrál rekord golfových majorů

V historii už bylo odehráno 441 turnajů nejvyšší kategorie a v 31 případech se golfistům podařilo zapsat 63 ran. Na hřišti Birkdale teď překonal rekord hráč, který tak tak prošel cutem. Grace si k tomu za ideálních povětrnostních podmínek pomohl osmi birdie.

„Je to velkolepý pocit, od začátku to bylo neobvyklé kolo,“ radoval se Grace, který ani nevěděl, že předvádí historický výkon. „Caddy mi pogratuloval k rekordu, do té doby jsem to netušil,“ prozradil hráč, který v kariéře vyhrál jeden turnaj PGA a sedm na European Tour. Na té je rovněž spoludržitelem rekordu výkonem 60 ran na kolo z turnaje v Kingsbarns z roku 2012.

Branden Grace ve třetím kole na British Open

Životní výkon jej katapultoval o 40 míst až na páté se ztrátou sedmi ran na lídra. Spieth vede se skóre -11 o tři údery před krajanem Mattem Kucharem.

Bývalá světová jednička Spieth bude v neděli útočit na třetí titul kategorie major v kariéře po triumfech na Masters a US Open v roce 2015.

Druhý nejlepší výkon dne zahrál aktuální lídr žebříčku Dustin Johnson z USA a se skóre -3 už se dělí o sedmé místo například se švédským obhájcem titulu Henrikem Stensonem.