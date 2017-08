Golfista Macujama díky rekordnímu kolu vyhrál turnaj v Akronu

Macujama vstupoval do závěrečného dne s odstupem dvou úderů na vedení, ale v neděli nedal soupeřům šanci. Na hřišti s parem 70 zahrál sedmkrát birdie, jednou eagle a vyrovnal místní rekord, čímž napodobil Američana Tigera Woodse a Španěly Josého Maríu Olazábala a Sergia Garcíu.

Díky druhému letošnímu vítězství a pátému v kariéře potvrdil Macujama roli jednoho z favoritů PGA Championship, jenž startuje ve čtvrtek. „Doufám, že mí fanoušci nebudou mít moc velká očekávání,“ uvedl Macujama v reakci na to, že by se mohl stát prvním japonským vítězem golfového majoru. „Ale na začátku tohoto týdne jsem také neměl moc velká očekávání a takhle to dopadlo,“ dodal druhý muž letošního US Open.

Macujama zakončil turnaj v Akronu se skóre 16 pod par. Druhý skončil Američan Zach Johnson, třetí byl další domácí hráč Charley Hoffman.