Cafourek zahájil turnaj Challenge Tour na Kunětické Hoře šestým místem

série Challenge Tour na Kunětické Hoře

(par 72, dotace 180 000 eur) - po 1. kole:

1. Lengden (Švéd.) 64, 2. Linard (Fr.) 65, 3. Suri (USA), Pulkkanen (Fin.) a Robinson (Angl.) všichni 67, ...6. Cafourek 68, 17. am. Zach 69, 70. Suchan a am. Zuska oba 72, 89. Lieser a Dědek jr. oba 73, 107. Mrůzek a Gál oba 74, 125. am Schellong, Tintěra a Kořínek všichni 75, 132. am. Kumpošt 76, 143. am. Zapletal (všichni ČR) 77.