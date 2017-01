Gabriela versus Laura. Královská bitva o nadvládu a kus žluté tkaniny

Na krku se jí třpytí pestrobarevné korálky. Stisk ruky má slečna Dahlmeierová pevný, hlas energický, smích uvolněný.

Německý reportér se vyptává: „Odjedete z Ruhpoldingu do Anterselvy už opět se žlutým číslem?“

„Doufejme,“ odpoví mu. „Ale nechci o tom moc přemýšlet.“

V cestě jí stojí jedna žena.

„Gabi Súkalova... vlastně Kúkalova je super silná,“ chválí 23letá německá biatlonistka o čtyři roky starší českou sokyni. „Podle mě je letos Gabi ještě silnější než loni. Poslední dobou už zase úžasně střílí, čtyři nuly za závod nejsou u ní ničím výjimečným. Běžecky je silná a speciálně sjezdy s těžkými zatáčkami zvládá skvěle. Když chci vítězit, musím porážet především ji.“

SOUBOJ V OBERHOFU. Češka, Němka a zaplněné tribuny.

Battle royal. Královská bitva.

Tak nazval odborný server biathlonworld.com současné soupeření Koukalové a Dahlmeierové „o nadvládu a o ceněný kus žluté tkaniny“.

Šampionka Světového poháru versus mistryně světa. Dvě mimořádně populární osobnosti svých zemí stanuly na kolbišti proti sobě a přetahují se o žluté startovní číslo první dámy poháru.

Ta, která jej nyní hájí, už popularitou dávno překročila hranice své vlasti. „Koukalová je jako prvotřídní krasavice biatlonového cirkusu, usměvavé a elegantní zjevení, jehož názory mají mezi závodníky velkou váhu,“ píše o ní list Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Její bitva s Dahlmeierovou je bitvou rytířskou. Neuslyšíte, aby jedna o druhé řekla křivého slova. Když v Novém Městě část českých diváků oslavovala chyby Dahlmeierové na střelnici, napomínala je Koukalová: „Tohle se nedělá.“

Gabriela Koukalová Narozena: 1. listopadu 1989

Výška/váha: 170 cm/62 kg.

Sportovní geny: matka získala stříbro ze ZOH 1984 ve štafetě běžkyň na lyžích, otec byl trenérem biatlonu

SP - glóby: 1 velký, 6 malých (2x za štafetu)

SP celkově - minulé sezony: 6. - 4. - 6. - 1.

SP - vítězné závody: 16 (+ 6 ve štafetách)

Stupně vítězů v SP: 30 (+ 15 ve štafetách)

ZOH - medaile: 0 - 2 - 0

MS - medaile: 1 - 1 - 1 (zlato z mix štafety)



Laura Dahlmeierová

Narozena 22. srpna 1993

Výška/váha: 162 cm/52 kg.

Sportovní geny: matka byla mistryní Evropy 1992 ve sjezdu na horských kolech, na nich úspěšně závodil i otec.

SP - glóby: 1 malý (za štafetu žen)

SP - minulé sezony: 35. - 15. - 8. - 6.

SP - vítězné závody: 10 (+7 ve štafetách)

Stupně vítězů v SP: 24 (+ 12 ve štafetách)

ZOH - medaile: žádná

MS - medaile: 2 - 2 - 3 (zlato ze stíhacího závodu a štafety žen)

Její protivnice pro změnu po hromadném závodě v Oberhofu na svůj Instagram ke společné fotografii s Koukalovou psala: „Gabi, gratuluju. Byl to skvělý souboj.“

Celkové pořadí necháme koňovi

Pokud bychom zůstali u středověké rétoriky, je Dahlmeierová rytířkou-dobyvatelkou, jež se chce zmocnit křišťálového královského pokladu, s neobyčejnou vůlí, ale s poněkud chatrným brněním.

„Zdraví je její největší a také jedinou slabinou,“ soudí server focus.de. Opakující se infekce a slabší imunita ji srážejí zpět.

Proto minulý týden vynechala i dva pohárové závody na domácí půdě.

Kaput. Tímto slovem popisovala stav vlastního těla po prosincovém kole Světového poháru v Novém Městě. „Cítila jsem tehdy velkou svalovou únavu. Bylo mi jasné, že potřebuji pauzu, během které bych opět investovala do svých sil.“

Dobrozdání od spolkového trenéra Geralda Höniga obdržela bez potíží. „První tři kola poháru byla pro Lauru extrémně vyčerpávající,“ tvrdí německý kouč. „Poučili jsme se z minulosti, že potřebuje během sezony několik dodatečných přestávek, pokud se má udržet na vysoké úrovni až do konce zimy.“

A RYCHLE PRYČ. Koukalová odjíždí v Oberhofu ze střelnice, Dahlmeierová se teprve chystá.

Dahlmeierová tak ztratila v Oberhofu žluté číslo a vzápětí podlehla Koukalové i v hromadném závodě, ke kterému už nastoupila.

Na Češku teď ztrácí 15 bodů.

„Nosit žluté číslo je jako sen,“ tvrdí. „Ale nebudu ho hájit za každou cenu. Především ne za cenu vlastního zdraví.“

Gabriela Koukalová zase nechce hovořit o repete svého loňského tažení za velkým glóbem. Ona je v této sezoně rytířkou, užívající si jednotlivých klání, střetů a potyček, která se (zatím) nezatěžuje myšlenkami na pohárové trůny.

Jen si poslechněte, jak hovoří: „Jasně jsme si před sezonou řekli, že celkové pořadí Světového poháru necháme letos koňovi a budu se soustředit na mistrovství světa.“

SROCENÍ V CÍLI. Po hromadném závodě v Novém Městě: vlevo Koukalová, tehdy „jen“ červená, uprostřed Italka Wiererová a vpravo Dahlmeierová, tehdy ještě žlutá.

Šéftrenér Ondřej Rybář svoji svěřenkyni v tomto nastavení podporuje: „Gábina loni všemi svými glóby dokázala strašně moc. Letos si potřebuje před olympiádou i trochu psychicky odfrknout.“

Ovšem pozor, to neznamená, že by z probíhajícího boje o velký glóbus utíkali. Jen ho nezmiňují. Stal se jakýmsi druhotným produktem, ke kterému mohou dojít, aniž by se na něj koncentrovali podobně dychtivě jako před rokem.

„Kolikrát ty druhotné produkty nakonec vylezou lépe než ty prvotní,“ zasměje se Rybář. „Pokud soupeření Gábiny s Laurou přispěje k tomu, že biatlon bude pro lidi zajímavější, budeme jen rádi.“

Pokorná ke žlutému číslu

Jistě, nemusí jít jen o jejich duel. Třetí příčku v poháru drží s odstupem 31 bodů Finka Kaisa Mäkäräinenová, čtvrtou se ztrátou 53 bodů Francouzka Marie Dorinová-Habertová.

„Když Marie chytne slinu, jede jako fretka a je schopná excelovat ve spoustě závodů po sobě. I ona může lusknutím prstu získat glóbus,“ připomíná česká biatlonistka.

Přesto se právě teď nejvíc hovoří o Dahlmeierové a Koukalové. Očima biathonworld.com: „Sledujeme souboj nesmírně odhodlané a pracovité Němky proti Češce spoléhající se na kontrolovanou, soustředěnou střelbu a výborný běh.“

V posledních dvou individuálních kláních, v nichž se utkaly, obsadily vždy první dvě místa. A pokaždé, jak v hromadném závodě v Novém Městě, tak před týdnem v Oberhofu, byla lepší Koukalová.

ZATÍM POSLEDNÍ DVA SOUBOJE. Koukalová před Dahlmeierovou v Novém Městě i Oberhofu.

Ruhpolding je o víkendu svede proti sobě hned dvakrát. Dnes ve sprintu, zítra ve stíhačce.

„Ke každému závodu přistupuji tak, že se jede zase od nuly,“ povídá Koukalová. „Loni ve mně žluté číslo evokovalo až příliš velký pocit zodpovědnosti. Letos ho snáším mnohem líp. Jsem vůči němu značně pokorná a je mi ctí v něm závodit.“

Jak bude královská biatlonová bitva pokračovat?