Slavia se nevzdává, odveta bude ohromně těžká, tuší chrudimský Mareš

Třígolová ztráta, ani gól Tomáše Koudelky v polovině druhého prodloužení. Nic z toho hosty v červenobílých barvách nezlomilo. Chrudim vyhrála až na penalty a v pondělí může od 17.05 přidat druhé vítězství.

„Čekám stejný průběh jako v pátek. Zase se to bude dohrávat o gól až do konce. Soupeři hrají týmově, bojují a dřou jeden za druhého. To se ukázalo. Slavia je nyní ohromně silná a odveta u nich doma bude hodně těžká,“ prohlásil Michal Mareš, který šel v penaltovém rozstřelu na řadu jako poslední a neomylnou bombou pod „víko“ připsal Era-Packu první bod v sérii.

„Chtěl jsem jít kopat. Trenér se ptal, kdo se cítí. Přihlásili se dva kluci (Max a Koudelka). Pokud by šel někdo jiný, nechal bych to třeba na něm. Ale chtěl jsem odčinit prodlouženou penaltu, která mi vůbec nesedla. Plánoval jsem ji umístit, ale nějak jsem zazmatkoval a kopl ji špatně,“ popsal zkušený hráč zahozený desetimetrový kop, ze 38. minuty, kdy Chrudim vedla 4:3, a Mareš tak mohl prakticky rozhodnout.

Místo toho houževnatí a aktivně hrající sešívaní za půl minuty vyrovnali. V prodloužení pak při hře bez brankáře a pouhých 12 vteřin před vypršením druhé pětiminutovky oddálili konec zápasu.

„Už v kabině jsme si říkali, že Slavia bojuje za jakéhokoliv stavu, což se ukázalo, když jsme vedli 4:1. Někdo by si myslel, že je to rozhodnuté, ale nic nevzdali a dali nám gól na konci základní doby i v závěru druhého prodloužení. Hráli až do konce. Všechny zápasy budou vyrovnané,“ tušil Mareš.

V hale v Edenu bude chrudimský kouč Conde postrádat autora prvního finálového zásahu Manchu, jenž byl ve 13. minutě vyloučený za stažení protihráče v úniku, a automaticky tak bude chybět minimálně jeden zápas.