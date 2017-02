Hradečtí futsalisté chtějí udržet naději, doma hostí Plzeň

Hradec se do takto špatného postavení dostal prohrou v minulém kole, kdy v zápase téměř o vše nestačil na Českou Lípu, které podlehl 0:2. Tím v lize prohrál už sedmý zápas v řadě, protože naposledy porazil doma Slavii Praha už před Vánoci.

„Momentálně po prohraném utkání v České Lípě už nemáme co ztratit. Proto půjdeme do utkání s cílem podat co nejlepší výkon a uvidíme, jestli z toho budou konečně i body,“ uvedl asistent trenéra Madosu Miroslav Semerád.

První letošní vzájemný zápas dopadl lépe pro Plzeň, která vyhrála 5:2. Její trenér Petr Kučera před zápasem řekl: „Před závěrem ligy musíme zabojovat a na půdě posledního celku vyhrát. Víme, že nás nečeká lehký zápas, protože domácí mají jednu z posledních šancí zabojovat o záchranu.“